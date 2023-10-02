林千又消失8年首露面！談富商緋聞「都過去了」直播1晚狂賺500萬
許久不見的女星林千又，今（2）日接獲邀請出席東森購物新頻道《Channel 5》開台記者會，消失演藝圈近8年的她，還大方與媒體們分享自身近況。林千又強調，她目前是單身，只想全心全意專注在精品代購直播，一個晚上就達到500萬元的營業額，讓眾人聽完後相當驚訝。至於與賴姓富商的緋聞？林千又則回，「那都是過去式了！」
記者詹鎰睿／台北報導
林千又今日以一套純白低胸洋裝現身活動，神情氣色與以往截然不同。談到工作內容，她大方介紹，目前主要經營直播精品代購，長達1年多的時間，而且不限於名牌包，無論是全新的，還是二手的，她都會一一介紹，一個月只會直播一次，一個晚上的業績就達到500萬元。至於月收入，林千又謙虛回應，「都是百萬起跳。」
不過，林千又坦言，由於直播需要花很多的時間與心力，所以她才一個月只會開一次直播，從晚上9點開到凌晨2點，長達5個小時。為何選在這段時間，林千又開玩笑地說，是因為這時間大家的腦波會比較弱，而她未來也會考慮加開直播場次。
談到感情狀況，林千又甜甜地笑說，自己已經完全退出演藝圈，目前依舊是單身狀態。由於去年被爆料與已婚的賴姓富商發生緋聞，林千又則回應，「那都是過去式了！」現在的她只想好好賺錢，好好享受自由的生活，「什麼都靠自己，我覺得最踏實，握在自己手裡的最真實、最實際！」