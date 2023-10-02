林智勝公益高爾夫球名人賽11月20日開打！捐款全數推廣基層棒球
今年締造中職生涯第300轟的「大師兄」林智勝，持續在球場上創下全壘打紀錄，而林智勝的愛心也源源不絕，年底將與悍創運動經紀共同舉辦「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽，於11月20日（ㄧ）在東華高爾夫球俱樂部舉行。這場高爾夫球名人賽事由林智勝主動發起並自籌經費，結合慈善公益共同為原鄉喜愛體育的孩童寒冬送暖，所有參加費用《不》扣除成本，全額匯款捐贈至「台灣原住民族棒球運動發展協會－送愛到原鄉」專案，作為推廣基層棒球使用，點亮原鄉孩童的未來與希望，使原鄉孩童在追夢的路上更加茁壯。
記者吳政紘/綜合報導
2019年就開始擔任原棒協理事長的林智勝，多年來積極參與基層運動員的推廣和發展，希望能帶著「接棒夢想，傳承愛與無限潛能」的理念，突破原鄉孩童對於職業運動的想像，讓每一位熱愛運動的孩童都能夠帶著熱情與成就追求自己的志業。
林智勝不僅邀請與他一樣喜愛高爾夫球的愛心企業共同響應，台灣高球界的未來新星俞俊安及本屆杭州亞運國手林子偉也現身宣傳片力挺好友，俞俊安表示：「自己和智勝皆曾因傷勢被迫暫時離開球場，很欣賞智勝在棒球場上永不放棄拼戰的毅力及回饋社會的精神，得知智勝將跨界舉辦高爾夫球公益名人賽後力表支持，也期許能參與活動為公益賽盡一份心力。」
屆時將有藝人朋友、職業高球、棒球選手參賽，並開放限量名額供一般球友報名，除了能於指定洞數前挑戰擔任關主的林智勝及神秘嘉賓外，參賽者也將有機會與各大球星、藝人組合同組競賽、切磋球技。現場將提供豐厚的獎項，萬眾矚目的一桿進洞大獎更是由尚騰汽車集團_新北保時捷中心贊助新台幣30萬購車禮金，而其他獎項與參加禮也由SRIXON高爾夫、J.LINDEBERG、RAYMII瑞米國際、財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會、約翰走路XR21年蘇格蘭威士忌等愛心企業熱情贊助提供。
本次公益賽參加者不僅賽前能與林智勝一同交流高球與棒球心得，賽後更可與林智勝及其率領的眾多職業棒球選手共享晚宴。除球員們準備的獨家實戰球具外，中職全壘打保持者—林智勝更加碼捐出擊出歷史紀錄303轟的專屬球棒進行公益競標拍賣，所獲善款同樣會全數捐出給「台灣原住民族棒球運動發展協會－送愛到原鄉」專案，藉此拋磚引玉呼籲大眾一起做公益，讓偏鄉孩童不受環境設限，獲得更多資源安心學習、快樂成長，感受社會各界的愛與關懷。
賽事相關資訊：
【益球智勝 原力榮耀】林智勝公益高爾夫球名人賽
報名時間：即日起，額滿為止
活動日期：2023 年 11 月 20 日 (一)
活動時間：09:30報到 / 11:00開球 / 17:30晚宴
活動地點：東華高爾夫俱樂部
協辦單位：悍創運動經紀
受贈單位：台灣原住民族棒球運動發展協會
報名請洽：https://www.surveycake.com/s/29PzA
線上捐款網址：https://www.tibda.org.tw/TIBDAHP_RWD/application/POT01/POT0120_.aspx