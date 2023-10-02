國旅被教訓？國慶連假訂房率曝　台房價貴原因都在這

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以前3日平均訂房率來看，計有17個縣市超過5成，其中連江縣、花蓮縣、苗栗縣、嘉義縣等4個縣市訂房率更超過6成，連江縣最高達67.30%。
觀光署分析，與去年度國慶日連續假期相比較，整體訂房率成長7.84%，因民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前旅宿訂房率將會更高。
可樂旅遊總經理李季柏日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，相比早年出國旅遊被認為是奢侈品，隨著所得與消費習慣改變，現在的台灣消費者已經把出國玩視為理所當然的事情。
李季柏進一步指出，疫情前就有許多航線、廉價航空，讓出國消費降低，且許多公司也會獎勵員工出國旅遊，列為公司福利，加上時代變遷，消費者會認為出國旅遊是犒賞自己努力工作的結果或是家庭必須做的事情。
李季柏提到，從疫情前，就有許多便宜機票，台灣人出國體驗後，認為出國消費未必比在國內旅遊貴，甚至比在台灣便宜，此外，對民眾來說，能出國旅遊跟國內旅遊在心裡感受大不同。
至於為何國旅費用貴，李季柏直言，台灣市場許多景區飯店都是假日飯店，儘管需求旺盛，但多集中在週休二日或是連續假期，平常消費較少，而國外如峇里島、東京，一年365天，天天都可以做生意，平均房價來看，國外就會比較便宜，也讓消費者選擇存錢出國消費。