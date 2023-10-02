Lisa不甩瘋馬秀爭議！甜蜜約會首富兒慶功 夜店熱舞超嗨
韓國女團BLACKPINK成員Lisa在巴黎瘋馬秀演出，引發一連串熱議，包括中國女星Angelababy和張嘉倪到場參觀，恐觸犯中國演藝人員「宣揚色情表演」法條遭封殺，吸引眾多網友關注，Lisa則不受輿論影響，結束3天5場演出後，開心和一群好友到夜店慶功，緋聞男友、LVMH集團的三公子弗雷德里克阿爾諾（Frederic Arnault）也全程陪同，私下約會吃飯，態度大方幾乎是公開認愛。
記者江芷稜／綜合報導
Lisa這3天演出結束後都會現身和粉絲打招呼，心情顯然不受輿論影響，泰國友人在IG曬出和Lisa的親密合影，表態支持好友突破舒適圈，將瘋馬秀視為一大成功挑戰，並透露Lisa看見Jennie現身台下很驚訝，被粉絲視為態度保守的Lisa媽媽，則全程在場力挺女兒，還笑說「我以為會更性感」，對Lisa表現相當滿意。
大陸網友目擊Lisa結束瘋馬秀後，和弗雷德里克阿爾諾現身夜店狂歡，她似乎在瘋馬秀跳不夠，在夜店忍不住跟著旋律曼妙起舞、陶醉其中，心情非常的嗨，LVMH三公子站在一旁默默守護女友，現場散發曖昧氛圍；也有人看到他們出現在餐廳裡吃飯，且絲毫沒有變裝遮掩，沒有畫上濃妝的Lisa，膚色黯沉許多。
Lisa和弗雷德里克阿爾諾關係越趨明朗，在瘋馬秀演出期間，男方以實際行動力挺，帶著家人一起觀賞女友表演，「準婆婆」在台下露出姨母笑，Lisa表演時一件件脫去身上衣服，還解下胸前的黑色絲巾，丟向緋聞男友身上，如此行徑讓外界認為是公開戀情。