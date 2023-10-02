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Melody當媽心好累！抱怨被火象星座女兒惡整：家裡就我一個人最苦

▲Melody透露老公跟女兒都是火象星座，只有自己是土象星座，是家裡最苦的一個人。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube頻道）
▲Melody透露老公跟女兒都是火象星座，只有自己是土象星座，是家裡最苦的一個人。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube頻道）

記者江芷稜／綜合報導

星座與婚姻是否真的有關係？女星Melody（殷悅）很有感觸，7月宣布離婚的她，曾透露老公是火象的獅子座，自己是魔羯座，自我意識都很強盛，相處難免有摩擦，兩個女兒也是火象星座，情緒來得快去得也快，讓凡事都嚴肅看待的魔羯座媽媽摸不著頭緒，直呼「家裡就我一個人最苦」！

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▲Melody（左）與沈玉琳聊起家人的星座，坦言自己被火象星座包圍很命苦。（圖／TVBS提供）
▲Melody（左）與沈玉琳聊起家人的星座，坦言自己被火象星座包圍很命苦。（圖／TVBS提供）
Melody與沈玉琳主持的《11點熱吵店》，近日邀請電視劇《有生之年》的演員鄭元暢、方志友、哈孝遠等人討論12星座家人相愛相殺的趣事，她談起家裡兩個火象星座女兒，個性及情緒容易躁動，經常聯手惡整媽媽，常讓Melody無法掌握，「你說我要不要發瘋？因為家裡就我一個人最苦，她們兩個隨心所欲，然後我就輸了，因為每次都是我太認真」。

▲Melody透露女兒吵架馬上和好，只有自己太認真看待。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube頻道）
▲Melody透露女兒吵架馬上和好，只有自己太認真看待。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube頻道）
她舉例說，2個女兒明明早上吵架，結果一眨眼就和好了，讓認真看待每件事情的Melody滿頭霧水，還問：「妳們兩個不是在吵架嗎？」她感嘆每次都因為小事被氣得個半死，坦言家裡就自己一個人最苦，但她知道面對最親愛的女兒，這也是無可奈何的事，「沒辦法，這就是家人」。

▲Melody透露火象星座的女兒情緒來得快去得也快，經常讓自己氣緒失控。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube頻道）
▲Melody透露火象星座的女兒情緒來得快去得也快，經常讓自己氣得半死。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube頻道）
Melody過去曾提及，獅子座老公做事非常雙重標準，曾經吩咐她「不能讓女兒在外面過夜」，結果某次大女兒下課，同學央求他讓女兒外宿，老公竟然在女兒和同學面前打電話給她，責備Melody太嚴格，「為什麼不讓女兒住在外面，現在3個小女生一直求我，這標準什麼時候訂的，我不知道」，讓Melody忍不住抱怨：「我老公居然在女兒面前挖洞給我跳。」

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