秋節慰勉馬祖國軍 蔡英文：感謝在國之北疆努力守護家園
總統蔡英文今（2）日上午前往馬祖陸軍兩棲偵察營第3連、陸軍馬防部防空連、海軍馬祖基地指揮部，視導「岸際戰鬥」等科目，了解各部隊整備訓練的狀況，致詞時表示，她要感謝國軍在國之北疆，努力守護家園，政府會給國軍最大的支持。
記者陳威叡／台北報導
蔡英文今日特別赴馬祖慰勉官兵辛勞，致詞時表示，過去幾天是中秋節連假，今天來到馬祖，也是想要代表國人，謝謝國軍弟兄姐妹，不分平時或節日，都堅守崗位，守護國家安全。早上先到陸軍兩棲偵察營第3連、馬防部防空連以及海軍馬祖基地指揮部，了解各部隊整備訓練的情況。
蔡英文說，兩棲偵察營展示岸際滲透及水域作戰的過程，防空連則演練了防空戰備接戰的程序，最後馬指部讓看到運補備載的作業。大家都以熟練的動作，迅速完成任務，讓她印象很深刻。強調馬防部是重要的第一線防衛陣地，面對共機頻繁擾台，大家都隨時保持警戒，她要感謝國軍在國之北疆，努力守護家園。
蔡英文說，政府會給國軍最大的支持，目前興安專案正在興建中的港勤設施，還有住辦大樓、籃球場等建設，她也會請國防部如期完工，讓大家有更完善的居住及休閒環境。最後再次感謝國軍們，「在國之北疆，努力守護我們的家園」。