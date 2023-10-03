為阻貶年拋匯逾1800億　央行：維持新台幣穩定有其必要

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也因此，此期間央行進場小幅調節匯市而淨賣匯8.8億美元。不過，若加計去年下半年央行淨賣匯的47.5億美元，央行去年7月至今年6月合計淨賣匯56.3億美元（約折合新台幣約1818.49元），約當台灣GDP的0.76%。
央行進一步說明，今年第3季以來，美國經濟表現多優於市場預期且具有韌性市場預期美國經濟可望軟著陸，截至9月28日美國2年期及10年期公債殖利率分別上揚至5.06%及 4.57%，帶動美元指數上升3.22%。此期間外資利用 AI熱潮帶動國內電子股上揚而趁機獲利了結，賣超台股3997億新台幣（折約125.68億美元)，併同所獲配的多數股利匯出，致國內匯市出現美元超額需求，
央行因此進場調節，以維持國內匯市穩定，該期間新台幣貶值3.51%。今年至9月28日，國際美元走強，加以外資累計約匯出157.14 億美元，也是今年至今新台幣貶值4.83%的主因，只是新台幣與其他主要貨幣相比，貶幅居中。
由於美元為最主要國際準備貨幣，美國Fed的貨幣政策、美元走勢及全球金融循環擴張或緊縮明顯相關。去年以來，Fed為抑制高通膨而加速緊縮貨幣政策，美債殖利率急遽上揚、美元大幅升值，導致全球金融市場出現去槓桿化，金融循環轉為緊縮，股市等風險性資產價格出現大幅修正，各國貨幣對美元多呈貶值。今年以來，由於Fed放緩升息步調，美元指數漲幅亦放緩。
雖然去年11月至今年2月初市場預期Fed將放緩升息步調，風險情緒趨於樂觀，美股止跌回升，外資匯入資金並買超台股，新台幣呈升值，但今年2月至5月中旬，亞洲貨幣走弱，外資轉為淨賣超，台股受內資支撐而盤整，新台幣呈小幅貶值。整體而言，此期間外資淨買超，國內股匯市齊漲，台股上漲 19.5%，新台幣升值 4.5%。
央行說，今年5月中旬至9月28日，AI熱潮帶動美國科技類股上揚，國內電子股及大盤連帶受惠上漲，外資逢高獲利了結且賣超台股，國人資金持續追漲AI概念股，支撐台股指數上漲5.2%；由於外資匯出賣股資金及獲配股利，使新台幣匯率貶值4.51%，呈現股匯市不同步。
央行強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素如短期資金大量進出與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。
而去年底至今年9月28日，新台幣兌美元貶值 4.83%，貶幅小於澳幣的5.67%、泰銖5.85%、韓元6.28%及日圓12.18%，貶幅居中。由於主要貨幣均多呈同向變動，同期間國際清算銀行（BIS）編製的新台幣名目有效匯率（NEER）反呈小幅上升0.18%，變動幅度居中，而韓元、人民幣及日圓的NEER則分別下跌1.77%、2.46%及8.44%。
央行認為，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣兌美元波動度小於新加坡幣、歐元、日圓、韓元及澳幣等主要貨幣，有利廠商的報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。