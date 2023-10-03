自稱孫悟空轉世！泰國女靈媒海撈4300萬　信徒突醒悟被騙

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據悉，這十名信徒以為「孫悟空」會將這些款項用作興建「美猴王寺廟」，因此多年來沒詢問款項的去向。然而多年過去，卻絲毫沒有寺廟動工的消息，讓這些信徒認為受騙。
其中一名41歲的信徒的Ratisak Rattanathai表示，過去他都會和其他信徒一起參拜「孫悟空」，且對她的話語深信不疑，這名靈媒甚至上過電視節目，因此吸引廣大的信徒。原本她承諾會在曼谷蓋一座三層樓高的猴王寺廟，由於信徒對她十分尊敬和信賴，便紛紛捐款資助她，然而多年過去，根本沒有寺廟動工的跡象。
受害者表示，這名靈媒跟信徒們說，孫悟空指示大家都要開銀行帳戶以利捐款，且在她體內的孫悟空要求大家都匯款到她私人帳戶。當受害者質疑資金流向，反遭靈媒批評為壞人，並將他逐出教派核心團隊。
雖然他跟其他受騙信徒一起尋求律師協助，但他們的律師表示，如果靈媒願意公開5000萬泰銖的用款明細並履行興建猴王廟的承諾，信徒們還是願意支持她並撤銷告訴，但如果她遲遲不發聲，將控告她「詐欺」，整起案件已造成泰國社會的議論紛紛，許多網友都驚嘆「這麼扯的說詞都有人信」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。