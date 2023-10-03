快訊／史上第5位女性得主！諾貝爾物理獎揭曉「3學者」共獲殊榮
一年一度的諾貝爾獎已從10月2日開始陸續揭曉，而2023年的諾貝爾物理學獎也於瑞典時間3日上午11時45分（台灣時間3日下午5時45分）正式宣佈。瑞典皇家科學院公布，今年由費倫茨·克勞斯（Ferenc Krausz）、皮耶爾·奧古斯提尼（Pierre Agostini）以及安妮•呂利耶（Anne L’Huillier）等3人獲得這項殊榮，以表彰他們在阿秒脈衝光（attosecond pulse）方面所做出的貢獻。
國際中心楊智傑／綜合報導
今年諾貝爾物理獎獲獎者分別為美國俄亥俄州立大學的皮耶爾·奧古斯提尼（Pierre Agostini）、德國馬克斯普朗克量子光學研究所和慕尼黑大學的費倫茨·克勞斯（Ferenc Krausz）與瑞典隆德大學的安妮•呂利耶（Anne L’Huillier），這3位物理學家展示了創造阿秒光脈衝的方法，這被用於測量電子移動或改變能量的過程，也為人類探索電子世界提供嶄新的工具。
克勞斯的研究小組產生並測量了第一個阿秒光脈衝，並用它來捕捉原子內部電子的運動，阿秒雷射脈衝能讓科學家用驚人的銳度捕捉原子及分子高速移動的電子圖像，這項功能也適用於未來的數據傳輸如應用於手機、電腦等產品上；法裔的瑞典原子物理學家安妮•呂利耶同樣利用極短雷射脈衝照射，追蹤分子內電子運動情況，使其成為量子物理研究的重要工具。在此之前，她已獲得被認為是「諾貝爾獎風向標」的以色列沃爾夫獎（Wolf Prize），如今也成為第五位獲得該獎的女性得主。
諾貝爾基金會日前宣布，今年諾貝爾得主可多得瑞典幣100萬克朗（約新台幣294萬元），總獎金達瑞典幣1100萬克朗（約新台幣3242萬元）；接下來諾貝爾獎將陸續頒發化學獎（10/4）、文學獎（10/5）、和平奬（10/6）與經濟學獎（10/9）。