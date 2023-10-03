年度最超值！國泰飯店住宿券21折餐券66折 承億行旅雙人房1099元
2023年ITF台北國際旅展預計11月開展，國泰飯店觀光事業今提前開跑旅展優惠，即日起至11月6日，匯集旗下全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店、及巧虎夢想樂園，推出聯合住宿券、餐飲通用券、頂級夜宿團和入園券。包含和逸/慕軒飯店連年暢銷的聯合住宿卷21折起，全台6館皆可使用；另有自助餐券66折起，還有餐飲通用券，價格最低只要280元。另外，承億文旅旗下6館則推出軍消警專屬限量住宿優惠，即日起至10月5日23:59止開放訂房，最低每晚1099元就能入住雙人房。
記者葉盛耀/綜合報導
國泰飯店觀光事業提前開跑的旅展優惠中，推出「和逸、慕軒聯合住宿券3200元」下殺21折起，買10張再送1張，雙人入住皆含自助早餐，從北到南全台館別皆可使用，憑1張住宿券，可入住和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館、高雄中山館。1張住宿券加2000元，可入住海洋主題COZZI Blu和逸飯店‧桃園館、以及敦南林蔭大道旁的慕軒飯店。1張住宿券加3000元，可入住和逸飯店‧台南西門館體驗「卡通頻道主題客房」，享受與超人氣探險活寶、飛天小女警與熊熊遇見你卡通主角共眠。此外，今年度和逸飯店‧高雄中山館加碼推出「舒適客房平日住宿券」雙人入住含早餐只要2800元，等同28折。
台北國泰萬怡酒店主打「MJ Kitchen全日餐廳」自助餐券，最低折扣只要66折，不到千元就能品嚐星級特色料理。「平日自助午餐單人券899元、平日自助晚餐單人券999元、假日自助午晚餐單人券1099元」。想要平日悠閒享受美食的客人，可選擇和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館，2館共同推出「單人平日午間套餐通用券」，一張僅280元，購買5張再送1張好康優惠。
以海洋元素為主題的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，不僅是全台唯一沉浸式海洋體驗HOTEL，更擁有獨特的「宿海奇遇Blu Night」親子深度夜宿導覽行程。這次推出自助百匯餐廳「Cozzi Market逸‧市集」-「單人平日午餐自助餐券990元、單人假日自助餐券1290元」買5送1優惠。另外充滿新東方典雅風格的中餐廳「逸薈軒」推出「北京爐烤櫻桃鴨3.0餐券2680元(66折)」。
至於承億文旅旗下6館，則推出軍消警專屬限量住宿優惠，只要出示相關工作證件，即可以專屬優惠房價入住高階行政雙人房，最低下殺2折。即日起至10月5日23:59止開放訂房，可入住期間為11月1日至12月28日平日時段，憑相關工作證件可享淡水吹風－藍天雅緻雙人房、台中鳥日子－綠繡眼雅緻雙人房、花蓮山知道－草玉行政雙人房最低2折1099元入住，而墾丁雅客小半島－紫斑蝶雅緻雙床房也只要1399元。
還有榮獲最美飯店的「桃城茶樣子－穀雨標準雙人房」，僅1599元，「潭日月－仁山行政雙人房」為3299元加贈湖畔早餐。不僅如此，軍警消人員帶著家人一同出遊，承億文旅再加碼最低只要加價200元起即可升級四人房。各館限定官網訂房，每日5間(桃城茶樣子、潭日月館別每日限定3間)，數量有限。