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陳耀訓以紅糟、老酒創作新麵包！馬祖藝術島搶先體驗、台北限量賣

▲世界麵包冠軍陳耀訓以紅糟、老酒創作的「酒糟無花果麵包」，在馬祖國際藝術島搶先體驗，台北店每日限量販售。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.03）
▲世界麵包冠軍陳耀訓以紅糟、老酒創作的「酒糟無花果麵包」，在馬祖國際藝術島搶先體驗，台北店每日限量販售。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.03）

記者李琦瑋／台北報導

第2屆馬祖國際藝術島於9月23日至11月12日登場，本屆以「生紅過夏」為主題，並集結9大策展計畫、超過70組的作品與展演活動，除了邀請民眾登島看展覽、認識戰地風光，也透過在地美食創新，讓大眾多元體驗馬祖文化，文化總會今（3）日舉辦島嶼味蕾分享會，邀請味蕾實驗室共同策展人王詩鈺、島嶼生息策展團隊台電公共藝術課長侯力瑋及台虎精釀執行長許若瑋一起分享本屆飲食計畫及創作食品，展現馬祖「生紅過夏」的飲食魅力。

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連江縣政府秘書長張龍德表示，秋天是造訪馬祖最棒的季節，除了秋高氣爽天氣宜人，還是品嚐美食最好的時候，海鮮肥美、老酒熟成，在島嶼豐收的季節裡，加上藝術島的精彩飲食策劃，透過跨界的創意和味蕾的體驗，讓豐收的食材成為一道道島嶼佳餚。很感謝有這麼多專業工作者一起登島共創，也謝謝馬祖在地店家的熱情參與，才能碰撞出這麼多元的飲食火花，邀請大家一起登島，欣賞藝術作品、體驗馬祖文化、品嚐道地美食。

文化總會秘書長李厚慶分享，台灣人是習慣以飲食記憶的民族，「我們記憶一個地方的方式，往往是這邊有什麼美食」，並笑稱自己最愛吃馬祖魚丸，這次去馬祖7天吃了應該有150顆魚丸，回來都變成魚丸了。

李厚慶說，馬祖有獨特的味蕾體驗，紅糟、老酒、各式魚類、淡菜佛手，這些對於馬祖人再熟悉不過的生活飲食，卻是旅人們珍藏的旅行飲食記憶，《味蕾實驗室：島嶼味覺》、《島嶼生息－島嶼時光》及異業合作的台虎精釀，均在這次的馬祖國際藝術島有不同面向的呈現，來馬祖國際藝術島不只看展，還有美食、氣泡茶、馬祖老酒等，太多東西太吸引人了。

▲文化總會今（3）日舉辦島嶼味蕾分享會，展出馬祖國際藝術島的飲食創作，包括老酒氣泡茶、馬媳秋蔬泡菜、老酒麵線、酒糟無花果麵包等等。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.03）
▲文化總會今（3）日舉辦島嶼味蕾分享會，展出馬祖國際藝術島的飲食創作，包括老酒氣泡茶、馬媳秋蔬泡菜、老酒麵線、酒糟無花果麵包等等。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.03）
此次馬祖國際藝術島跟《味蕾實驗室》合作，把馬祖老酒變身創新美食，像是世界麵包冠軍陳耀訓就以馬祖最經典的2大風味元素紅糟及老酒，創作出新麵包「酒糟無花果麵包」，為了讓大眾體驗馬祖紅糟及台灣本島紅麴風味的不同，陳耀訓選擇以無花果乾作為風味的載體，讓無花果乾完整吸收酒糟的風味，並在麵包出爐後再刷上一層薄薄的老酒酒糖液，加強酒糟風味的記憶點，也讓風味更甜潤飽滿。將在藝術島期間於馬祖南竿日光春和、懿家小酒館，以組合飲品方式販售；今天起也將在台北陳耀訓麵包埠每天限量50份販售。

王詩鈺分享，秋天是島嶼食材豐盛的季節，加上馬祖特有的老酒釀也在入秋後開罈，因此本次計畫邀請多組專業餐飲工作者，除了陳耀訓，還有Solo Pasta主廚王嘉平、飲食作家蔡珠兒、飲食作家盧怡安、葡萄酒作家林裕森、法餐主廚侯鐘涵、三玉號創辦人蘇立中、以及米其林綠星餐廳Embers登島扮演酵母的角色，與島上店家、馬祖媳婦、返鄉青年、風土工作者一起創作。王詩鈺在今天分享會也帶來了馬媳秋蔬泡菜、一口老酒麵線、馬祖野香茶等，邀請媒體品嚐，屬於島嶼的獨特風味。

▲島嶼生息策展團隊打造6款色香味俱全的伴手禮，包括全世界第一罐有馬祖老酒風味的氣泡茶飲。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.03）
▲島嶼生息策展團隊打造6款色香味俱全的伴手禮，包括全世界第一罐有馬祖老酒風味的氣泡茶飲。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.03）
侯力瑋說，本次計畫以《島嶼時光》為題，希望以光引路，從視覺、聽覺和味覺去探索馬祖的過去及未來生活樣貌。而在〈歲月的滋味：發酵之外〉的作品中，特別與「之外工作室」宗大筠合作，從《連江誌》開始搜羅文本，透過實地訪查、品味，展現了屬於馬祖的古老宴席菜餚，更跨界與菓實日、在欉紅、SC Lab攜手合作，以馬祖物產及食材為基底，打造6款色香味俱全的伴手禮，其中包括全世界第一罐有馬祖老酒風味的氣泡茶飲。

侯力瑋提到，團隊把老酒透過特別的蒸餾萃取技術，將酒精濃度揮發掉，僅留下老酒濃郁的香氣，試圖將在馬祖搜羅到的特色，變成真正的商品，送到台灣本島，也留在馬祖。

▲台虎精釀本次透過限定版設計的4款「嗨啤」參與第2屆馬祖國際藝術島。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.03）
▲台虎精釀本次透過限定版設計的4款「嗨啤」參與第2屆馬祖國際藝術島。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.03）
擅長跨界的台虎精釀，本次透過限定版設計的「嗨啤」參與第2屆馬祖國際藝術島，執行長許若瑋提到，本次特別設計的藝術島嗨啤，只在馬祖全家便利商店獨家販售，因此以向登島的人們打招呼的《嗨，馬祖》為概念，透過生紅過夏的主視覺色系及馬祖的四鄉五島輪廓，設計出4款不同的限定罐身，成為島上詢問度最高、收藏度最高的藝術島商品。

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