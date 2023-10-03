陳耀訓以紅糟、老酒創作新麵包！馬祖藝術島搶先體驗、台北限量賣

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文化總會秘書長李厚慶分享，台灣人是習慣以飲食記憶的民族，「我們記憶一個地方的方式，往往是這邊有什麼美食」，並笑稱自己最愛吃馬祖魚丸，這次去馬祖7天吃了應該有150顆魚丸，回來都變成魚丸了。
李厚慶說，馬祖有獨特的味蕾體驗，紅糟、老酒、各式魚類、淡菜佛手，這些對於馬祖人再熟悉不過的生活飲食，卻是旅人們珍藏的旅行飲食記憶，《味蕾實驗室：島嶼味覺》、《島嶼生息－島嶼時光》及異業合作的台虎精釀，均在這次的馬祖國際藝術島有不同面向的呈現，來馬祖國際藝術島不只看展，還有美食、氣泡茶、馬祖老酒等，太多東西太吸引人了。
此次馬祖國際藝術島跟《味蕾實驗室》合作，把馬祖老酒變身創新美食，像是世界麵包冠軍陳耀訓就以馬祖最經典的2大風味元素紅糟及老酒，創作出新麵包「酒糟無花果麵包」，為了讓大眾體驗馬祖紅糟及台灣本島紅麴風味的不同，陳耀訓選擇以無花果乾作為風味的載體，讓無花果乾完整吸收酒糟的風味，並在麵包出爐後再刷上一層薄薄的老酒酒糖液，加強酒糟風味的記憶點，也讓風味更甜潤飽滿。將在藝術島期間於馬祖南竿日光春和、懿家小酒館，以組合飲品方式販售；今天起也將在台北陳耀訓麵包埠每天限量50份販售。
王詩鈺分享，秋天是島嶼食材豐盛的季節，加上馬祖特有的老酒釀也在入秋後開罈，因此本次計畫邀請多組專業餐飲工作者，除了陳耀訓，還有Solo Pasta主廚王嘉平、飲食作家蔡珠兒、飲食作家盧怡安、葡萄酒作家林裕森、法餐主廚侯鐘涵、三玉號創辦人蘇立中、以及米其林綠星餐廳Embers登島扮演酵母的角色，與島上店家、馬祖媳婦、返鄉青年、風土工作者一起創作。王詩鈺在今天分享會也帶來了馬媳秋蔬泡菜、一口老酒麵線、馬祖野香茶等，邀請媒體品嚐，屬於島嶼的獨特風味。
侯力瑋說，本次計畫以《島嶼時光》為題，希望以光引路，從視覺、聽覺和味覺去探索馬祖的過去及未來生活樣貌。而在〈歲月的滋味：發酵之外〉的作品中，特別與「之外工作室」宗大筠合作，從《連江誌》開始搜羅文本，透過實地訪查、品味，展現了屬於馬祖的古老宴席菜餚，更跨界與菓實日、在欉紅、SC Lab攜手合作，以馬祖物產及食材為基底，打造6款色香味俱全的伴手禮，其中包括全世界第一罐有馬祖老酒風味的氣泡茶飲。
侯力瑋提到，團隊把老酒透過特別的蒸餾萃取技術，將酒精濃度揮發掉，僅留下老酒濃郁的香氣，試圖將在馬祖搜羅到的特色，變成真正的商品，送到台灣本島，也留在馬祖。
擅長跨界的台虎精釀，本次透過限定版設計的「嗨啤」參與第2屆馬祖國際藝術島，執行長許若瑋提到，本次特別設計的藝術島嗨啤，只在馬祖全家便利商店獨家販售，因此以向登島的人們打招呼的《嗨，馬祖》為概念，透過生紅過夏的主視覺色系及馬祖的四鄉五島輪廓，設計出4款不同的限定罐身，成為島上詢問度最高、收藏度最高的藝術島商品。