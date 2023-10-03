印尼雅萬高鐵通車　學者：乘車率低恐衝擊國家財政

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全長142公里的雅萬高鐵原本預計2019年營運，但因疫情及土地糾紛等問題而不斷延宕。另外，其工程成本共超支了12億美元，印尼按股權比例承擔60%、中國則是40%，並由中國國家開發銀行提供5.6億美元貸款給印尼，以支付超支的12億美元中的部分費用，其餘則由中印國企合資的「印尼中國高鐵公司」負責。
根據印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）的說法，目前雅萬高鐵仍提供民眾免費試乘，將持續至10月中旬。印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）執行主任比馬（Bhima Yudhistira）今天向中央社表示，他很擔心雅萬高鐵開始收費後，搭乘率若不如預期將可能對印尼財政造成衝擊。
他認為，未來民眾必須買票搭乘高鐵後，搭乘的人數就會減少，因為有許多較便宜的替代交通工具，「因此，若搭乘率不如預期，『印尼中國高鐵公司』就無法如期償還債務，並可能尋求政府投入國家預算協助，這對民眾很不公平。」
據印尼交通部透露，雅萬高鐵一張單程票價依照艙等可能落在25萬（約520新台幣）至35萬印尼盾。相較之下，一般火車的票價約15萬印尼盾，巴士更只要8萬印尼盾，價差很大。
比馬說：「雅萬高鐵的票價較高，因此未來主要服務中上收入階層的民眾，若得動用國家預算，也就是納稅人的錢，並不公平。」
另外，「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天則引述運輸專家德迪（Deddy Herlambang）的說法指出，雅萬高鐵的營運將面臨挑戰，因為通常高鐵應至少達到400公里的距離，雅萬高鐵行駛距離較短，僅有142公里，因此無法成為民眾往來兩座城市間的首選交通工具，因此擴建延伸至另一城市泗水（Surabaya）迫在眉睫。
楠榜大學的交通運輸學者艾力克斯桑德（Aleksander Purbo）則向「雅加達郵報」表示，依照目前的軌道長度，將很難長期維持良好營運。
根據負責雅萬高鐵工程的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）預測，雅萬高鐵每日能運送3萬1000人次的乘客，這數字僅有去年預估6萬人次的一半。報導指出，「印尼中國高鐵公司」去年向印尼交通部提交申請書，要求將該項目特許經營期從之前協議50年延長至80年。
比馬向中央社指出，他認為，經修改後的預估搭乘人數仍過於樂觀，並批評：「當初印尼政府強調雅萬高鐵是一項B2B計畫，不會使用國家財政，但後來卻使用國家預算進行投資並對債務進行擔保。」
他建議，雅萬高鐵必須想辦法增加收入，例如提供前往旅遊景點的套票和加強接駁服務等，以吸引更多民眾搭乘。（編輯：陳承功）1121003