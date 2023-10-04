假藉招募模特　A&F前執行長遭控性剝削年輕男子

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現年79歲的傑福瑞斯和60歲的史密斯並未回應BBC的置評要求。但兩人的中間人否認有任何不法行為，還說參加活動的人都「大開眼界」。
旗下擁有Hollister品牌的A&F表示，前執行長遭控的行徑「非常駭人且令人作噁」。
2位美國前檢察官獨立檢視BBC披露的文件和證詞後，雙雙呼籲當局展開調查，以查明是否涉及性販運罪行。
根據美國法律，性販運是指利用金錢或透過武力、詐欺、脅迫等方式，要求成年人前往另一州或另一個國家發生性行為。
BBC的報導指出，自1990年代開始的20多年間，傑福瑞斯透過學院風風格、上身赤裸的美國男模和帶有挑釁意味的廣告看板等方式推銷性魅力，讓A&F從一個日薄西山的傳統服飾品牌轉型為價值數十億美元的知名品牌。
在長達2年的調查期間，BBC訪問了12名男性，他們自述在2009年到2015年間，曾參加或主辦為傑福瑞斯和史密斯舉辦的性活動。
8名參加過這類活動的男子表示，他們都是經由一個中間人引介參加活動，這名中間人臉上沒有鼻子，還會用蛇皮貼片來遮蓋鼻部。BBC調查後發現，此人的身分為賈可布森（James Jacobson）。
多名受害者告訴BBC，這位中間人或其他經紀人會告訴他們，只要參加活動，就可能有機會擔任A&F的模特兒。除1名受訪者外，其他人皆自述在相關經歷中受到傷害。
當年23歲的布萊德柏利（David Bradberry）說，2010年，他被一名經紀人介紹給賈可布森，這名經紀人告訴他，賈可布森是A&F老闆的「守門人」，但未提到性相關議題。
兩人會面時，賈可布森要求當時的A&F御用攝影師韋柏（Bruce Weber）替布萊德柏利拍照。
布萊德柏利指出：「吉姆（Jim，指賈可布森）說的很白，除非我讓他替我口交，否則就沒機會和A&F或傑福瑞斯會面。」
「我當場僵住。他好像在兜售名利，而代價就是我得乖乖配合。」
完事之後，賈可布森給了他500美元，還自稱這是他第一次提出這樣的要求。
另名異性戀男子亞力克斯（Alex）當年僅有20出頭歲，他說自己由賈可布森面試，對方一方面讚美他的舞技，同時又要求亞力克斯替他口交，以「完成任務」。他說，「我有負債，還要負擔家計，所以我照做了。我覺得非常噁心。」
數週後，亞力克斯飛往馬拉喀什（Marrakesh）參加活動。他說，自己開始跳舞後不久，傑福瑞斯就試圖親吻他，「我試著假裝配合，深怕觸怒他，但我感覺極不舒服。」
他說，最後他跑到後面的房間躲起來，結果卻不小心睡著。醒來後他發現下體有一個用過的保險套，並懷疑自己喝的香檳遭到下藥。
「當我把這些事情兜在一起，我認為我很可能被迷姦了。我可能永遠無法搞清楚到底發生了什麼事。」
包括亞力克斯和布萊德柏利在內的部分受訪男子表示，他們參加過不只一場活動，而且都相信賈可布森曾「意有所指」地說，下次活動會比較輕鬆，或是有機會得到模特兒的工作。
布萊德柏利表示，這些事件「直接衝擊我的自尊」，導致他的「20多歲時期充滿痛苦、掙扎、焦慮、憂鬱」。但他說，他現在過著平靜的生活，且對未來「充滿希望」。
曾任美國檢察官、目前擔任民事律師的愛德華茲（Brad Edwards）表示，美國檢方應該調查這些「勇敢」男性的證詞，並確認是否構成性販運。
現年70歲的賈可布森則透過律師發布聲明稱，他對於有人指控他的「任何脅迫、欺騙或強迫行為」感覺受到冒犯，還說他「不知道其他人有任何此類行為」。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1121003