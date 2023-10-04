小犬颱風侵襲！文大遠距上課遭酸 學生曝慘況、校方也回應了
小犬颱風撲台，南部4縣市今（4）日「晚間6點起」停班停課，但包括台北市等大部分縣市未達停班停課標準，文化大學昨天晚間緊急宣布，今天風速將達到6級以上，校本部採遠距教學，卻遭部分網友酸說，「台北放什麼颱風假」，文化大學學生曝光當地風雨，並表示，附近的超商搶糧了。對此，文大今天闢謠，經派員在學校附近各超商、超市巡視，商家準備糧食充裕，也未見搶糧的情況，外界請勿以訛傳訛造成恐慌。
記者李琦瑋／台北報導
文大表示，去年校方進行重大議題投票，決議如遇到颱風，學校颱風應變小組隨時召開會議，視情況決定是否停班停課。昨天晚間應變小組考量今天陽明山上平均風速已經達到5到6級，截至4日上午10點30分止，目前風速14.1m/s，已達7級，因此決議校本部採遠距教學，完全基於學生安全考量。
文大說，根據該校大氣系評估，3日下午5時起，華岡氣象站風速監測顯示平均風達5到6級、陣風7到8級。4日白天由於颱風接近的影響，風速也會持續增強，4日白天預估平均風速可達6級或更強，截至4日上午氣象站至10點30分止，風速14.1m/s，已達7級，預估陣風也有機會達8至9級。預計5日傍晚登陸南台灣。