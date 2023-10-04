《有生之年》兄弟愛上同個女人 林哲熹遭媽媽嫌棄女友離過婚
《有生之年》最新劇情資訊量太大，飾演吳慷仁小弟的林哲熹，與大哥的前女友張榕容交往，帶張榕容回家吃飯，正式向爸媽介紹女友，但媽媽楊貴媚因為張榕容和吳慷仁的過往，加上得知張榕容結過婚又離了婚，堅決反對他們交往，於是林哲熹和媽媽大吵一架，最後不歡而散。與爸媽同住的林哲熹，第一次決定搬出去住。
記者羅凌筠／綜合報導
收視最高點劇情落在吳慷仁與林哲熹在頂樓談心，對話中一度聚焦在前女友張榕容身上，當時吳慷仁還不知兄弟倆竟前後愛上同一人。林哲熹表示，劇情的設定有討論過，「其實哥哥他們的戀愛，就是年輕時純純的那種戀愛，可能甚至沒有接過吻那種，而我們是在多年後才遇見，就比較過得去了。」
林哲熹透露，這是他演藝作品裡頭一次演出這樣的故事安排，他說：「應該很少有角色會是跟哥哥的前女友談戀愛的啦！剛開始知道的時候有點驚訝，想說也太大膽的設定了吧！」尤其他很喜歡後來能和哥哥把話講開，因為「雖然好像在講愛情，我們瞞著他幹嘛不講，其實是在講家人有時候習慣報喜不報憂，但不講久了，很多東西也不會再說了。」
劇中，張榕容因一時心情沮喪趴倒桌上，頭卻意外直接敲到水杯，腫了一大塊，讓對戲的林哲熹和所有工作人員嚇傻。林哲熹說，和張榕容合作後發現，她和故事裡的角色很像，「就是生活中也是ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的，常常在找東西，也會像撞杯子這種突然很爆衝的節奏，突然震驚所有人，能量很猛！」林哲熹更提及，張榕容對於自己的角色會有很多想法和想加入的細節，回想當時兩人對戲滿有挑戰性、也很有趣。