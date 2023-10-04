太想停課！聯絡簿寫「小犬變大犬、靠高雄近一點」 老師神回讚爆
小犬颱風（國際命名：KOINU）暴風圈已經觸碰台灣陸地，由於來勢洶洶加上命名緣故，不少人都將小犬形容是「兇狠的吉娃娃」，就連內政部提醒民眾注意防颱作業也使用這個梗來做圖。而高雄一位小學生，因為太想要停課，童言童語的在聯絡簿寫下「希望小犬變大犬，然後靠近一點」，結果老師看到神回覆讓網友全部笑翻，紛紛大讚「太幽默又有知識的回應！」
記者張嘉哲/綜合報導
臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」稍早發出一張照片，一名國小生因為想要放颱風假，於是在聯絡簿的心情生活札記寫道「小犬你可以變成大犬，然後靠近高雄一點嗎？」結果老師看到後並未糾正其錯，僅用紅筆寫下「妳忘了高雄叫打狗嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「老師太優秀了吧」、「高雄舊名打狗！小犬最好是不要太亂來喔哈哈哈哈」、「老師的回應很讚」、「老師真的是神回覆」、「老師這個臨機反應太厲害了」、「佩服老師的機智幽默，還負有教育意義的一段回覆」。
至於高雄是否明天會停班停課？氣象專家彭啟明表示，西半部沿海風力5日強勁，台南、高雄、屏東、嘉義縣市也有可能達到達到停班停課標準。雨量部分在高雄山區也有接近達標的情況，實際上會不會停班課，還有待高雄市政府晚間宣布。
📍陸上警戒：宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。