7-8月發票中獎清冊出爐 有人支付虛擬資產平台2元服務費抱走千萬
今（112）年7-8月期統一發票中獎號碼已在9月25日開出，其中特別獎新台幣1000萬元中獎號碼為「21981893」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「39597522」，財政部今（4）日也公布中獎清冊，結果共有17張發票中了千萬元大獎，20張中200萬元，其中在千萬大獎部分，有10張消費金額都不到100元，更有人在「MaiCoin」虛擬資產交易平台支付2元服務費，就抱走1000萬大獎，令人稱羨。
記者顏真真／台北報導
財政部指出，7-8月期統一發票排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為17張及20張，其中在1000萬元特別獎部分，共有10張中獎發票消費都不到百元，更有5張消費金額不到50元，除有人在現代財富科技有限公司「MaiCoin」支付2元服務費就中獎之外，還有人在高雄市美濃全家超商消費10元、在新竹市統一超商買飲料26元、在新竹縣湖口鄉萊爾富花44元買飲品及在新北市中和統一超商消費49元買飲料。
此外，也有人在台中市西屯區黎明路新井茶55元、在桃園市中壢區龍岡路統一超商花60元買飲料、在彰化縣全聯芬園芬草分公司60元買食物、在新北市永和區中和路McDonald's消費88元及在新北市三重區大同北路統一超商花89元買飲品都中了1000萬元大獎。至於這期統一發票千萬大獎，消費最高金額也只是台北市內湖區文湖街五棧小館消費700元抱走千萬元。
同時，今年7-8月期統一發票200萬元特獎也有20張發票中獎，根據財政部公布的中獎清冊，有12張中獎發票消費金額都不到百元，其中金額最小只在台北市內湖區行愛路統一超商花5元買食品，就抱走200萬元，也有人在台南市永康區正強街米里mini花25元買飲品、在台中市建國路統一超商30元買食品、在App Store花33元買應用程式、在台北市南京東路麥當勞消費45元中獎，而消費金額最高的則是在桃園市復興路繳付6299元電費而中獎。