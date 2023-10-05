台中爽賺颱風假 百貨專櫃、美食街人潮強強滾

小犬颱風來勢洶洶，颱風帶來強勁風勢，昨天造成台中多起路樹倒地，市府宣布今（5日）停班停課。台中又放「颱風假」，今日周年慶大檔要開打的台中新光三越百貨，上午8時緊急宣布正常營業，另中友百貨、台中廣三SOGO百貨及麗寶OUTLET也先後宣布正常營業。果然，爽賺一天假的人潮，中午未到就出現在各大百貨，業者預告「下午人潮會更多！」。
記者金武鳯/台中報導
小犬颱風襲台，也許是「小心翼翼」繞過台中，今日上午台中風勢稍緩，也未下雨，百貨龍頭台中新光三越趕緊宣布周年慶大檔如常開打，上午十時許，惠中路就出現進入百貨停車場的長長車龍。「意外賺到一天假！」擠在一樓美妝專櫃前淘貨的林小姐，眉開眼笑說，台中沒下雨的颱風假，很適合逛百貨公司吃美食。美食街和主題餐廳中午用餐時段，確實人潮熙攘，各家都座無虛席。
尤其，台中新光三越周年慶，首波於5日至18日登場，業主宣布祭出百貨最強回饋陣容，包括化妝品單筆滿2000送2000點，全館累計5000送5000點，再加碼首七日SKM PAY限定名品，家電單筆刷1萬送1萬點，點數可現金折抵，兌換夢幻逸品及扣點再抽巴黎來回機票、獨家星級旅宿等，吸引力超強，連小犬風勢都擋不住。
另週年慶檔期已於9月下旬開打的中友百貨、廣三SOGO和大遠百也先後宣布今日正常營業。廣三SOGO周年慶推出消費，就有機會把9萬元的宏佳騰智電車帶回家。中友購物節第二波今天開打，15日前全館滿千贈點，獨家推出中友comverse會員獨享禮，扣抵家族點數十點兌換幸運號碼，有機會抽中iphone pro15外，壓軸大獎是瑞典國寶市價逾200萬元的VOLVO豪車。2家百貨美食街擠滿人潮，業者說，「颱風假都嘛睡飽才出門，預料下午人潮會更多」
麗寶樂園渡假區今日營運調整，受小犬颱風影響，麗寶樂園渡假區的探索世界、馬拉灣與天空之夢摩天輪暫停營業一天，麗寶OUTLET則全日正常營業。業者表示，11時開始營業前已有人潮等候，outlet正推出迎接國慶連假活動，男女服飾及美食都有優惠，中午用餐時段，美食餐各店已接近七成滿，預料下午風勢再減，入園的人會更多。