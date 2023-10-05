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這兩天自助餐券買一送一！台北萬豪線上旅展　寒舍集團餐券46折起

▲台北萬豪酒店即日起線上旅展，Garden Kitchen平日自助美饌，1套10張，每張855元，約是61折，限定兩天有買一送一優惠。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪酒店即日起線上旅展，Garden Kitchen平日自助美饌，1套10張，每張855元，約是61折，限定兩天有買一送一優惠。（圖／台北萬豪提供）

記者葉盛耀/綜合報導

ITF台北國際旅展將於11月3日至11月6日於南港展覽館登場，不少台北飯店已搶先推出線上旅展，祭出超殺優惠，像是台北萬豪酒店推出餐券61折起，還有限定僅有10月13日、10月27日這裡天，自助餐券買一送一。而寒舍集團旗下包含台北艾麗酒店、台北喜來登飯店、寒舍艾美與礁溪寒沐，也都有推出優惠餐券，最低46折。

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台北萬豪酒店搶先推出線上旅展，即日起至11月6日晚間11時59分限期開賣，集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，包含「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，1套10張，每張855元，約是平時的61折，以及全新推出的Lobby Lounge平日菲力牛排吃到飽，1套5張，每張1100元，約63折。

▲全新推出的Lobby Lounge平日菲力牛排吃到飽，1套5張，每張1100元，約63折。（圖／台北萬豪提供）
▲全新推出的Lobby Lounge平日菲力牛排吃到飽，1套5張，每張1100元，約63折。（圖／台北萬豪提供）
今年更首次販售頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki平日海陸套餐雙人券，每張5000元，相當1人只要2500元，約65折。飯店再加碼線上旅展限定Garden Kitchen自助餐券買一送一，於10月13日、10月27日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。

寒舍集團也有限賞旅展，台北艾麗酒店於即日起至11月12日推出「艾麗線上旅展」，台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店接續於10月6日至11月6日推出「寒舍線上旅展」，餐券最低下殺46折。此外，10月27日至11月2日也打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與寒舍艾美1樓購買。

台北艾麗的LA FARFALLA義式餐廳推出「肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人券」1599元，約67折優惠。而餐券中最低折扣就屬「義饗陸海空雙人套餐券」的46折，原價6499元，優惠價2999元。

台北喜來登館內十二廚自助餐廳推出平假日各餐期餐券，包括線上旅展期間限定販售的雙人自助餐券1400元至3200元，優惠最低72折起，快閃櫃與現場旅展則推出每組4張或是1張4人用餐的自助餐券2800元至6400元，65折起。

▲台北喜來登館內十二廚自助餐廳推出雙人自助餐券1400元至3200元，優惠最低72折起，快閃櫃與現場旅展則推出每組4張或是1張4人用餐的自助餐券2800元至6400元，65折起。（圖／寒舍集團提供）
▲台北喜來登館內十二廚自助餐廳推出雙人自助餐券1400元至3200元，優惠最低72折起，快閃櫃與現場旅展則推出每組4張或是1張4人用餐的自助餐券2800元至6400元，65折起。（圖／寒舍集團提供）
台北寒舍艾美酒店「探索廚房」線上旅展雙人自助餐券優惠價從1760元至3500元，73折起，快閃櫃與現場旅展推出的每組4張或是1張4人用餐的自助餐券從3299元至7000元，最低67折起。礁溪寒沐館內自助餐廳MU TABLE推出「自助餐平日單人午餐券」每張880元、約74折，「自助餐平日晚餐、假日午晚餐單人券」每張1,080元、約71折。
 

▲台北寒舍艾美酒店「探索廚房」的雙人自助餐券優惠價從1760元至3500元，73折起，快閃櫃與現場旅展將是3299元至7000元，最低67折起。（圖／寒舍集團提供）
▲台北寒舍艾美酒店「探索廚房」的雙人自助餐券優惠價從1760元至3500元，73折起，快閃櫃與現場旅展將是3299元至7000元，最低67折起。（圖／寒舍集團提供）

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