這兩天自助餐券買一送一！台北萬豪線上旅展　寒舍集團餐券46折起

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年更首次販售頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki平日海陸套餐雙人券，每張5000元，相當1人只要2500元，約65折。飯店再加碼線上旅展限定Garden Kitchen自助餐券買一送一，於10月13日、10月27日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。
寒舍集團也有限賞旅展，台北艾麗酒店於即日起至11月12日推出「艾麗線上旅展」，台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店接續於10月6日至11月6日推出「寒舍線上旅展」，餐券最低下殺46折。此外，10月27日至11月2日也打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與寒舍艾美1樓購買。
台北艾麗的LA FARFALLA義式餐廳推出「肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人券」1599元，約67折優惠。而餐券中最低折扣就屬「義饗陸海空雙人套餐券」的46折，原價6499元，優惠價2999元。
台北喜來登館內十二廚自助餐廳推出平假日各餐期餐券，包括線上旅展期間限定販售的雙人自助餐券1400元至3200元，優惠最低72折起，快閃櫃與現場旅展則推出每組4張或是1張4人用餐的自助餐券2800元至6400元，65折起。
台北寒舍艾美酒店「探索廚房」線上旅展雙人自助餐券優惠價從1760元至3500元，73折起，快閃櫃與現場旅展推出的每組4張或是1張4人用餐的自助餐券從3299元至7000元，最低67折起。礁溪寒沐館內自助餐廳MU TABLE推出「自助餐平日單人午餐券」每張880元、約74折，「自助餐平日晚餐、假日午晚餐單人券」每張1,080元、約71折。