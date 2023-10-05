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熊熊挺5個月孕肚洗完澡老公看傻　曝「可能下個月就消失螢幕前」

▲熊熊（右）懷孕5個月肚子還沒明顯凸出，老公Mars驚呼胸部比肚子大。（圖／資料照，記者鄭孟晃攝影）
▲熊熊（右）懷孕5個月肚子還沒明顯凸出，老公Mars驚呼胸部比肚子大。（圖／資料照，記者鄭孟晃攝影）

娛樂中心/綜合報導

37歲女星熊熊 （卓毓彤）7月驚喜宣布嫁給舊愛Mars，2人火速有了愛的結晶，熊熊現腹中寶寶已5個月大，預產期在明年2月。她目前僅胖了2公斤，漲奶速度比肚子大得快，洗完澡，老公也常虧她，「妳胸部還是比肚子大」。因寶寶是人工受孕，2次才成功，回憶心路歷程，她十分感謝老公的暖心陪伴。熊熊打算工作到最後一刻，但想了想太多不確定性，又反悔說：「也可能下個月消失在螢幕前。」

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熊熊接受《ETtoday星光雲》訪問透露，因自己肚子尚未大起來，時常忘記孕婦身分。她經歷2次人工受孕，才如願懷上寶寶，過程辛苦，熊熊十分感謝老公陪伴，不論歷經失敗的失落感，還是因賀爾蒙關係導致臉爛掉，低落時老公都永遠支持，讓她很感動，笑說：「明明很醜，他也說很漂亮！」

▲熊熊宣布懷孕喜訊，歡迎大家起猜寶寶性別。（圖 / 熊熊IG）
▲熊熊日前宣布懷孕喜訊，歡迎大家起猜寶寶性別。（圖 / 熊熊IG）
至於何時補辦婚禮？熊熊表示，想生完辦婚宴，但因人工受孕失敗打亂時間，生完這胎，她計畫蛇年休息1年，馬年再生，算一算恐怕要等到2026才有辦法辦婚禮，熊熊直說：「也可能不會辦，因爲我跟我老公都很懶。」

熊熊熱愛工作，如果可以，她打算拚到最後，但像是跨年類的活動她已先回絕。不過，想了想，她說：「可能下個月就消失在螢幕前，如果真的不行也沒辦法，還是要為小孩著想，畢竟我已經是高齡產婦了，等一下又發生什麼事，我會害怕。」

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