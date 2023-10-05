《花漾奶奶》81歲羅文姬同居韓版許光漢　三觀不合爆禁止在家大便

我是廣告 請繼續往下閱讀
表演渲染力強大的羅文姬，儘管已經年逾80仍活躍於影壇，剛開幕的釜山影展也有她的新作《野餐》（暫名），描述三名爺爺、奶奶之間永遠的友情與愛情，即將在「當今韓國電影－全景」單元中首映。
在《花漾奶奶金難搞》中獻出大銀幕處女作的崔宇成，是金宇彬跟他女友申敏兒的同門師弟；但崔宇成早在登上銀幕之前，就演過許多韓劇，包含《雖然是精神病但沒關係》、《The King：永遠的君主》、《大發不動產》、《我的室友是九尾狐》都能見到他的身影，崔宇成也被觀眾認為「撞臉許光漢」。
導演李順成先前曾擔任《花漾奶奶秀英文》的錄音師，這次《花漾奶奶金難搞》是他的長片處女作，李順成表示：「之所以想拍攝這部電影，是因為有次在圖書館看見了宣導『青銀共居』的小冊子，我認為講述一個跨世代同居的故事是很有趣的！差不多也是在那時，我看見了在麥當勞流浪的『麥當勞奶奶權河子』的故事。」從而決定製作這部電影，來思考有關於「青銀共居」與跨世代間的關係。
《花漾奶奶金難搞》故事講述從早到晚每天忙碌打工的清寒大學生韓志雄（崔宇成 飾），為了節省每個月高昂的租屋開銷，參加了社區推行的「青銀共居計畫」，沒想到迎接他的卻是性格古怪、個性龜毛、愛貪小便宜、三天兩頭就往醫院跑，人人都敬而遠之的金芬奶奶（羅文姬 飾）。難相處的金芬奶奶立下許多同居守則，除了必須輪流打掃、隨時注意節水節電之外，甚至還在家中用紅、藍、黃劃分區域，整個房子宛如畫作。最過分的是，金芬奶奶竟然不准他在家中大便！儘管要求如此不合理，志雄為了生活仍然忍氣吞聲，小心翼翼與金芬奶奶相處，直到一件意外的爆發，他終於無法忍耐，兩人各自深藏的祕密也隨之揭發。電影11月3日全台上映。