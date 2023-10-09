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搭機前量體重！前機師曝精確計算2好處：每天累計很可觀　

▲日前部分國籍航空宣布，部份時段將請旅客搭機前量體重，引發熱烈討論。（示意圖／記者許若茵攝）
▲日前部分國籍航空宣布，部份時段將請旅客搭機前量體重，引發熱烈討論。（示意圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

日前部分國籍航空宣布，部份時段將請旅客搭機前量體重，引發熱烈討論。前機師、民眾黨議員張志豪表示，國內並無明文規定，乘客也有權拒絕，但若能精確計算乘客重量，對於飛安以及航空公司營運都有很大的幫助。

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國際上已有大韓航空、紐西蘭航空、泰國曼谷航空宣布，為了符合國際民航組織（ International Civil Aviation Organisation，ICAO）的標準措施，背後目的是為了計算起飛重量，確保飛行的安全性，部份時段將請旅客搭機前量體重外，對於體重等個人資訊，也絕對會為乘客保密。

目前國籍航空部分，中華航空表示，為精準掌握航機載重，定期配合國際民航單位進行旅客標準重量評估作業，以確保飛航安全。長榮航空則指出，會定期配合國際民航單位進行旅客標準重量評估作業，以確保飛航安全，星宇跟虎航則無跟進規劃。

張志豪說，雖然並沒有找到ICAO中規定要測量乘客體重，但仍希望間隔一段時間就要進行檢討，每個人體重或是根據不同地區氣候都會有不同結果，國內則無明文規定航空公司可以對乘客強制測量體重，乘客有權拒絕，航空公司若要測量乘客體重，也必須先取得乘客同意。

以華航為例，張志豪說明，華航不會強迫旅客量體重，而是採用估值表，請差不多平均體重的人穿上衣服、帶上行李，進行平均值大數據計算，得出上機的標準重量，應該也會一段時間就重新估計或測量，達到正確重量的計算，且因為冬季乘客會穿比較厚重的衣服，夏季與冬季乘客估重就會不同。

張志豪強調，飛機重量有2個非常重要的因素，首先是飛機燃油使用量跟飛機重量和航行距離有關，航行距離一般都是固定的，另一個能決定油量多寡的就是飛機重量，重量若能確實估計，就可以確實計算要加多少油，因此如果可以精準估算乘客重量，就可以減少消耗，每天這麼多航班，每年累計下來的差距對航空公司來說是經濟上很大的幫助。其次是飛機的安全，因為飛機載重平衡非常重要，若可以正確估算乘客重量，做到精確重心分配，對飛安有相當重要的影響。

被問及機票是否應該改採乘客體重收費，張志豪則說會有人權問題，實際上運作也會有難處，且現在對於乘客體重估算已經很準確，對飛安來說相當安全。

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