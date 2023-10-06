華航線上旅展開跑！台北香港來回4930元起 12日前買票抽熊本機票
華航2023年ITF線上旅展今（6）日開跑！全航線推出超值優惠，台北－香港經濟艙來回票價下殺最低新台幣4,930 元起（未稅）、台北－新加坡下殺6,120 元起（未稅），購票後至華航網站登錄再抽豐富好禮，10月12日（含）前在全通路購買台灣出發機票的早鳥旅客，加碼抽台北－熊本來回機票。
記者李琦瑋／台北報導
華航線上旅展「這一刻讓旅行更深刻」自10月6日至11月15日23點59分，推出長達41天的折扣檔期，鼓勵民眾在旅途中創造新的記憶點。多個熱門航點祭出超殺票價，包含台北－熊本來回經濟艙6,800元起（未稅）、台北－高松7,700元起（未稅）、台北－布里斯本20,010元起（未稅）、台北－舊金山22,446元起（未稅），獨家飛航的台北－布拉格26,100元起（未稅），還有更多亞、歐、美、大洋洲等全航線優惠等著旅客來挖寶。
華航指出，凡於10月12日（含）前在全通路購買台灣出發機票的早鳥旅客，登錄後即可參加抽獎，華航將送出5張台北－熊本來回機票，送旅客到熊本熊的故鄉，親身體驗阿蘇火山的壯闊；10月13日起至華航網站活動頁登錄還可再抽來回機票、諾富特飯店住宿券、中華電信漫遊、Uber乘車優惠等多項好禮、享受搶先購票的雙重中獎機會！