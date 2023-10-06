特企／電通行銷傳播集團執行長唐心慧獲「鼎革獎」殊榮

在數位技術的崛起下，唐心慧了解行銷傳播產業正面臨前所未有的變革，並且堅信唯有整合、創新、數據以及科技的支援，才能真正滿足客戶日益增長與不斷變化的需求和挑戰，行銷傳播產業也方能實現存在的價值，因此從2017年起領導電通展開轉型。
在過去的六年轉型計畫中，唐心慧成功將電通持續進化為一家提供全方位(End-to-End)行銷傳播解決方案的集團。首先，她整合旗下品牌，將多個行銷傳播品牌和子公司集結在同一棟大樓，以提供客戶更完整、更具效益的行銷傳播服務，實踐「One dentsu 一個電通」的願景與綜效。
接著，唐心慧持續推動共創，不僅在電通集團內部，也在整個行銷傳播產業鏈中推動合作、創造影響力；同時，她洞察到AI與人機協作的重要，成立了電通智能中心，協助電通集團開發並導入許多自動化作業系統，發展電通專屬的智庫與智能工作平台，讓同仁與客戶們充分體驗到數據與科技賦能所帶來的最大效益。
唐心慧對電通集團的轉型充滿信心，她表示：「這份榮耀屬於每一位電通夥伴，因為他們的努力才能成就這一切，也感謝評審委員們的肯定。轉型對所有企業來說都是勢在必行，對領導品牌更是重要的里程碑，因為唯有我們帶頭做起，才能讓更多人看見並相信，投入轉型能創造可實現的永續未來。經歷這六年的轉型，電通已蛻變成為客戶在生意成長上的重要夥伴，且能為瞬息萬變的世界帶來更多美好的價值。」
未來的世界變化更加劇烈，電通行銷傳播集團在唐心慧的帶領之下，將持續運用創造力、數據與科技精準掌握市場與客戶需求，創造獨特的競爭優勢。團隊在有明確的願景與轉型行動之下，不僅能掌握趨勢發展，展開快速布局與投資，同時更積極培育與時俱進的當代人才，讓電通持續與客戶前行，引導產業邁向永續。
該屆數位轉型鼎革獎共240件作品報名角逐、僅56件獲獎。大會評審針對唐心慧在數位轉型的成就給予肯定：「導入Salesforce等多項自動化作業系統，透過自動化科技輔助，讓員工將專注力放在更具價值的地方。再打造『智庫』，讓團隊能洞察局勢，發展出正確策略，為客戶服務。以創意顛覆、數據驅動、科技賦能三大核心理念領導團隊，掌握市場與客戶需求，創造獨特的競爭優勢。」
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