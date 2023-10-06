PLG／富邦勇士首推林志傑搖頭公仔 限量1212隻編號尾數有亮點
連續三年蟬聯P. LEAGUE+（以下簡稱 PLG）人氣王的臺北富邦勇士林志傑，過往在賽季中展現高水準演出，帶領球隊完成歷史性的三連霸。球團將在11日中午12點首度推出「林志傑年度人氣王搖頭公仔」，限量發行1,212隻，開放所有球迷限時預購。
記者路皓惟/綜合報導
擁有全台主場魅力的林志傑，在廣大球迷的力挺下，三度穩坐PLG年度人氣王，球團精心策劃林志傑年度人氣王搖頭公仔，公仔本體復刻「野獸」林志傑在球場上握拳怒吼的經典動作，盼喚起球迷朋友心目中令人振奮的記憶！背板款式跳脫以往一體成型的概念，首度製作可替換式的壓克力立牌，紀念牌名字部分則採用金屬高質感製作，為整體增添收藏價值。
每隻搖頭公仔皆擁有獨一無二專屬編號，除編號1號留給林志傑本人留作紀念外，球團以林志傑背號「12」發想，凡編號尾數逢「12」之公仔（如12、112、212、312等⋯⋯以此類推）將附上林志傑親筆簽名，價值非凡別有紀念意義！
本款公仔採限量發行制，共販售1,212隻，售價為新台幣1,380元，將在10月11日中午12點至15日於臺北富邦勇士線上商城限量預購，歡迎喜愛林志傑的球迷朋友收藏留念。