兵家必爭之地！150cc摩托車誰是首選

高單價旗艦車款 外型特色要出眾
Kymco新推出的RomaGT，以銳利且剛硬的線條為主要元素，雖號稱為全新上市的車款，但實際上只是KRV車系的外型小改款，外型和車身架構和KRV一模一樣，僅在車頭風鏡及尾燈的部分稍有不同，在外型上較難一眼辨識出差異，整體設計上也較無跑旅車款的外形元素。
MMBCU雖使用和當家性能跑車-DRGBT相同的平台，但在外型上可說是截然不同，訴求兼具速度感和設計美感的流線外型，車身巧妙融合銳利、柔和兩種車身線條，讓MMBCU的外型兼具帥氣及成熟氣息，加上表情獨特的燈具設計，讓MMBCU在路上騎乘更吸睛。
150cc長途騎乘車款舒適性、實用性最重要
RomaGT在KRV的基礎平台上增加可調風鏡等配備，在高速騎乘時能稍微減少騎乘時的風阻，但騎士三角以及置物空間等，和自家的KRV Moto、Nero相同，緊迫的騎乘空間在長時間的騎乘較不舒適，且車廂空間也僅能放下一頂安全帽，實用度不足。
再來說到MMBCU，上市時主打在各方面最均衡的跑旅車款，動力平台雖和DRGBT共用，但是在引擎和傳動的調教截然不同，更強調線性省油的輸出特性。在騎士的騎乘三角做出最佳優化，除了加高加寬的把手、前置腳休息踏板，也針對前後座的空間作出最佳設定，讓兩人世界更加甜蜜。車廂空間也是一大亮點，除了可以放下大帽體的全罩式安全帽以外，也還能放下1/2安全帽或是其他隨時物品，不管是日常採買還是長途出遊，都有最好的實用性，MMBCU在同級距中佔有將近50%的市佔率就是最好的證明。
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最後要來分析的當然是最重要的C/P值啦，先來看RomaGT上市建議售價突破12萬元大關，來到123,800元，是同級距車款中最高單價的車款，雖然有分期零利率及購車金等優惠加持，但仍是對消費者來說負擔較重的車款。配備部分則配備LED燈具、ABS/TCS安全配備、Keyless免鑰匙系統等等，可惜的是動力雖配備175cc實測表現仍遜於他牌150cc車款。
再來到MMBCU的部分，首先是價格僅只要113,000元，但LED燈具、ABS/TCS、LCD儀表等應有盡有，其中最驚人的是動力系統，在媒體及車友的實測下油耗能高達50km/l，但同時性能表現又能和RomaGT相當，而且價格一算比RomaGT省下1萬多元，可說是CP值爆表的一台車，且目前除了優惠除了36期0利率以外，現在分期購車還想五百萬安心險，再加碼送環島特仕安全帽，心動的車友們趕快入手一波吧！