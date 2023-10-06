「全球純粹品味評鑑」二星麵包 推此款世界級美味肯定的麵包
在即將到來的10月16日，聯合國設立了世界麵包日來提醒大家麵包的重要性，在這期間許多國家都舉辦各種麵包和糖果展會，也會有不少網友會PO文分享自己的口袋名單麵包，而正因為有這個別具意義的世界麵包日，讓不少饕客、麵包控，都想品嚐世界級肯定的美味麵包，而統一麵包在這天公開大家深受喜歡且熱銷的「四大天王」麵包，其中四大天王之一的菱格香菠蘿是獲得「A.A. TASTE AWARDS 全球純粹品味評鑑」的認可，是世界級美味肯定的經典熱銷品！
生活中心/綜合報導
這款受到推薦的就是統一麵包菱格香菠蘿，被全球四大美食評鑑之一的「A.A. TASTE AWARDS 全球純粹品味評鑑」，經過層層關卡遴選而出，獲頒二星殊榮，不僅有著盲選、盲測考驗，還派出了秘密客等方式評分，超嚴格的篩選標準，也難怪成為饕客與麵包控的首選，而且不只美味獲得高度肯定，同時也具有國際A.A.無添加驗證標章。
到底菱格香菠蘿，是靠著什麼優勢，擄獲消費者和國際級評審的胃呢？金黃豐厚的菠蘿皮，搭配進口奶油，能在舌尖與口腔中，散發濃郁蛋香與堡體搭配的黃金比例，讓你一口咬下，能感受到多層次口感與美味，菠蘿皮表面細砂糖顆粒的甜脆感，讓你入口後驚喜連連，從鬆軟Q彈麵包層層享受到多重的美味，並且以究極湯種工藝，讓麵包體柔軟保濕、口感Q彈。
除了經典的菱格香菠蘿，以厚菠蘿皮深受消費者喜愛之外，統一麵包卡士達的香濃內餡，也是讓人流連忘返，以瑞穗鮮乳與蛋黃做成的卡士達內餡，文火長時間熬煮，造就細緻滑順好吃的口感，麵包則是以12小時熟成、60小時發酵的究極湯種工藝，讓麵包堡體口感濕潤Q彈；另外，丹麥菠蘿可頌的多層次口感，也是人氣款，特有壓延技術，打造出32層的鬆軟酥皮，創造層層堆疊的美味。
最後則是海鹽羅宋麵包，靠著鹹香又濃郁的奶香完勝，以乳香奶油搭配進口海鹽，讓你咬下每一口都可嚐到兩者交織的甜鹹美味。
統一麵包四大天王麵包各自擁有特色，帶給大家美味好吃的享受，現在7-ELEVEN有舉辨世界麵包日活動，即日起到10/17指定商品一次帶2件還可以優惠10元，民眾想要體驗這舌尖上的烘焙美味，可以好好把握機會喔！
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