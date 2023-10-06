亞運籃球／中華隊年輕世代出征亞運　打出風采也看到和強隊的差距

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中華隊新生代球員嘗試接班 林庭謙在進攻端需要更多幫助
本屆比賽林庭謙、阿巴西、曾祥鈞、謝亞軒等人已經是球隊重要的輪換，其中林庭謙更是毫無疑問是球隊的第一進攻點，重要性以不亞於任何球員，這對中華隊來說是好事。
但從對中國一戰來看，這支球隊也過度依賴林庭謙去運轉，當中華隊教練團為了保持進攻端活力，而刻意減少林庭謙持球時間時，球隊在帶球組織上遇到了很多麻煩，球隊在發球後受到對方壓迫形成的失誤就不下5次，面對人高馬大的中國防守者，台灣球員有些無所適從。
今年世大運代表隊打出好成績的關鍵在於持球點夠多、且有自主進攻威脅，而這支中華隊雖有足夠的組織點，但真正具有撕裂防線、製造機會的只有林庭謙，這也是這一屆比賽球隊進攻創造力不足的主要原因。
而在側翼上，中華隊在體型上有先天劣勢，阿巴西身為T1聯賽MVP，今天在對中國一戰，其在攻防兩端對到崔永熙、張鎮麟、杜潤旺這些中國年輕側翼球員、且是Aleksandar Djordjevic重點培養的人選時是打不開的，如果連他都是如此，就更不要說是其他人了。
如果身材、體型和爆發力不足，那就只能從戰術執行力和技術細節上去彌補，這也是中華隊一直以來被外界所建議、但始終未能做到的。而如何去幫助這些新生代好手們在這方面去進步，也是未來台灣籃球需要去回答的問題。
歸化球員大哉問 阿提諾若非最優選、後面還有別人嗎？
從中華隊歸化球員選擇阿提諾作為接替戴維斯的人選以來，對於這位新台灣人的質疑就沒有停過。客觀來說，阿提諾有他優點，他是個不錯的籃板手，有一定的策應和低位進攻能力；但他的防守範圍不大、護框幾乎沒有，遠離籃框外的進攻能力不佳。
阿提諾在這一屆亞運其實發揮的不錯，特別是在小組賽前三戰，作為一名傳統的白人中鋒，場均21.6分9.6籃板，命中率高達61%。但淘汰賽開始面對實力更強的隊伍時，他的表現是顯著下滑的，甚至開始成為需要球隊刻意保護的弱點。
對哈薩克7投2中，得到8分11籃板；對日本10投7中，得到17分10籃；對約旦7投2中，得到4分11籃板；對中國9投4中，得到10分13籃板，這不是歸化球員該有的數據。
而更大的影響在於防守端，阿提諾存在著換防問題，當他守到外線防守者時跟不上，而且守出去了、就沒辦法回位，所以球隊必須使用聯防來保護他。但在面對有經驗的強隊時，這一招效果很難持續全場。中華隊今天戰中國，即使是在領先的上半場，也被對手投進了8顆三分球，全靠進攻對轟；一旦自己進攻狀況下滑，立刻就被拉開分數。
若阿提諾非最優選，他身後還有別人嗎？之前P.League+成立時，該聯盟曾經提出一個構想，那就是讓企業來承擔歸化球員的部份薪資，讓中華隊未來可以針對不同隊型的球隊，換上不同的歸化球員。這也是現在一些亞洲列強所在做的，菲律賓、日本、韓國皆是如此。
既然歸化球員已是大勢所趨，那針對這個可以直觀提升競爭力的部份，需要更多體制層面的支援。
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