135萬戶受影響！囤房稅2.0非自住稅率最高4.8%　5大重點一次看

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現行「房屋稅條例」課稅方式，是採取各縣市歸戶的方式，若在基隆市、台北市、新北市及桃園市各擁1間房，則在北北基桃都算是「1戶自住」。囤房稅2.0實施後改採全國歸戶，且以家戶為單位（包含夫妻及未成年子女），加起來共有4間房產，而第4戶就會被課徵囤房稅。
第4戶非自用住宅的稅率調升2%至4.8%之間，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承、建商餘屋。財政部授權由各縣市政府自訂囤房稅率，預計明年7月1日開始實施新制，後（2025）年5月開徵。
2、囤房稅每戶稅額增加多少？誰影響最大？
自住稅率從1.2%降至1%，財政部預估，調降全國單一自住房屋稅率，受影響房屋數約310萬戶。非住自稅率調升2%至4.8%，預估受影響房屋數約96.8萬戶至135.8萬戶。粗估單一自住平均每戶省稅逾700元，囤房等非自住房屋每戶平均增加稅額4300元至5000元不等。
至於囤房稅2.0影響最大的，則是持有長期庫存的建商，以及持有多戶房產並出租的房東、非自住供旁系親屬使用等族群。
3、房東會被加稅？繼承共有、建商餘屋怎課徵？
財政部指出，出租且誠實報稅，租金所得達一定標準的房東，稅率將從現行的1.5%至3.6%，降低至1.5%至2.4%。繼承取得共有住家房屋，稅率將從現行的1.5%至3.6%，降低到1.5%至2.4%。建商待銷售住家房屋，持有2年以內的部分，稅率由1.5%至3.6%，調整到2%至3.6%。不過，若建商餘屋持有逾2年，稅率將落在2%至4.8%。
有專家擔心房東會因持有成本增加而漲租，但財政部舉例，以房屋現值100萬元的住家用房屋為例，在2.0方案下，如果出租且申報租賃所得達租金標準，房屋稅最高稅率為2.4％，較現制最高稅率3.6％或該方案最高稅率4.8％，至少可減輕1.2萬元至2.4萬元。
4、何時計算房屋持有戶數，作為囤房稅2.0課徵依據？
房屋稅在新制上路後以每年2月最後一天為納稅義務基準日。而房屋稅維持每年5月1日起至5月31日止徵收。房屋使用情形若有變更，納稅義務人應於每期房屋稅開徵40天、即當年3月22日前，向當地主管稽徵機關申報。
5、把房子切割成小坪數或信託房屋，可逃過囤房稅2.0嗎？
現行住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅，傳出有房東想增編門牌號碼，把房屋分割為小坪數、拉低現值避稅。但財政部指出，未來免稅適用對象，將以自然人持有「全國3戶為限」，並排除法人等非自然人適用。
至於信託房屋部分，房屋所有人若是未成年子女、高齡長輩時，為避免房屋遭挪用，信託可約定不動產在特定條件下才能處分，或是到達指定年齡後，由銀行將不動產返還受益人。
財政部指出，為防杜多屋族利用信託方式，降低自己的房屋歸戶數量以規避較高稅率，修法後持有戶數計算將歸在委託人，而不是受託人。但若是「他益信託」，也就是信託的委託人、受益人不是同一人，當受益人已確定並享有所有信託利益，這類信託房屋就要在歸戶時併入受益人戶數計算。
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