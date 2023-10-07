鄭文燦影射吃裡扒外　馬文君回擊：放眼政壇沒人比他當得起這4字

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馬文君今（7）日下午在臉書回擊，要文燦自己收下「吃裡扒外」這4個字，並指放眼當今政壇，沒人比他更當得起（註：應是「擔得起」）這4字，「扒的卻都是人民納稅錢，老百姓的皮」、「這人一路走來，吃詐團的、喝財團的，連喝花酒都要江湖兄弟買單，還被法院認證」。
馬文君並做出3點回應：
一、國防部長邱國正已證實，立法院國防外交委員會機密會議，委員簽到等同簽署保密切結定。民進黨部分委員瞎罵數日已默默「下車」，鄭文燦姍姍來遲還「跳針」錯誤資訊，難道不用騙術就不會選？
二、郭璽與韓籍顧問撕破臉、到處爆料，她請國防部檢視資料，得到「非機敏資料」，「屬廠商惡鬥」的回覆，也立即行文法務部調查局偵辦。事涉韓籍人士以虛假經歷詐騙中華民國政府，她要求韓國駐台代表處調查何錯之有？鄭文燦應先向社會大眾交代，行政院轄下的調查局收到她行文告發逾20個月，為何仍無法查明真相？
三、鄭文燦本人頻繁出入詐騙洗錢集團招待所、與詐諞首腦過從甚密。詐騙集團獵農地，鄭文燦市府隨即變更為捷運站址。詐騙集團首腦請託鄭文燦「提拔」某高階警官，已被列為瀆職被告偵辦。最新一筆是鄭文燦再被指控協助財團獵地，三立花26億元買牧場，隨即變更地目可以蓋影城。