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鄭文燦影射吃裡扒外　馬文君回擊：放眼政壇沒人比他當得起這4字

▲馬文君回擊鄭文燦，指他才是吃裡扒外。（圖／翻攝馬文君臉書，2023.10.07）
▲馬文君回擊鄭文燦，指他才是吃裡扒外。（圖／翻攝馬文君臉書，2023.10.07）

記者顏幸如／南投報導

行政院副院長鄭文燦昨公開表示有吃裡扒外、不遵守保密義務，隨時把資料外送的立委，外界認為係影射被指洩露潛艦國造機密的國民黨立委馬文君。馬文君今在臉書公開反擊，指放眼當今政壇，沒人比鄭文燦更當得起「吃裡扒外」這4字，鄭一路走來吃詐團、喝財團，連喝花酒都要江湖兄弟買單，還被法院認證。

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行政院副院長鄭文燦昨出席「賴清德同舟共濟後援會」成立大會時表示，在國防預算審查中，就是有這麼吃裡扒外、不遵守保密義務的立委，且隨時要把資料外送，這種立委多一個，台灣就減一分。此段公開發言，被外界視為在影射國民黨南投縣立委馬文君。

馬文君今（7）日下午在臉書回擊，要文燦自己收下「吃裡扒外」這4個字，並指放眼當今政壇，沒人比他更當得起（註：應是「擔得起」）這4字，「扒的卻都是人民納稅錢，老百姓的皮」、「這人一路走來，吃詐團的、喝財團的，連喝花酒都要江湖兄弟買單，還被法院認證」。

▲馬文君在臉書回擊，指鄭文燦才是法院認證的吃裡扒外。（圖／翻攝馬文君臉書，2023.10.07）
▲馬文君在臉書回擊，指鄭文燦才是法院認證的吃裡扒外。（圖／翻攝馬文君臉書，2023.10.07）
馬文君並做出3點回應：

一、國防部長邱國正已證實，立法院國防外交委員會機密會議，委員簽到等同簽署保密切結定。民進黨部分委員瞎罵數日已默默「下車」，鄭文燦姍姍來遲還「跳針」錯誤資訊，難道不用騙術就不會選？

二、郭璽與韓籍顧問撕破臉、到處爆料，她請國防部檢視資料，得到「非機敏資料」，「屬廠商惡鬥」的回覆，也立即行文法務部調查局偵辦。事涉韓籍人士以虛假經歷詐騙中華民國政府，她要求韓國駐台代表處調查何錯之有？鄭文燦應先向社會大眾交代，行政院轄下的調查局收到她行文告發逾20個月，為何仍無法查明真相？

三、鄭文燦本人頻繁出入詐騙洗錢集團招待所、與詐諞首腦過從甚密。詐騙集團獵農地，鄭文燦市府隨即變更為捷運站址。詐騙集團首腦請託鄭文燦「提拔」某高階警官，已被列為瀆職被告偵辦。最新一筆是鄭文燦再被指控協助財團獵地，三立花26億元買牧場，隨即變更地目可以蓋影城。

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