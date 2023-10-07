醫師走入社區自行開業 為社區提供醫療服務

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陳建宏表示，在台灣迎向超高齡社會之際，創立一間不同以往的診所，服務民眾。他這些年在治療骨鬆及肌少的併發症經驗裡，雖然手術過程順利，但手術後，病患要面對長期失能、臥床等床的結果，若預防醫學能積極介入，就能提早增肌減脂，預防延緩失能，而不是失能之後，在選擇長照裡面的復能，時機點已經太晚，所以最重要的仍在於預防重於治療。
他在民國九十八年自國防醫學院畢業後進入高雄榮總開始為期十年的住院醫師經歷，期間曾前往日本奈良醫大的足踝外科進行兩個月的研修，一０五年到高榮台南分院擔任主治醫師，全心投入高齡長者的醫療保健。在門診及手術工作之餘，仍多次前往社區服務進行義診及衛教課程，使居住社區長輩們不會因資訊缺乏或行動不便等限制，錯失了認識正確醫療知識的機會。
陳建宏指出「休息會好」的時代已慢慢過去，如何從身體不適中找到適時的減痛並與之共存，這也是眾多病患在老化的過程中不斷再學習的。目前已有多款檢測方式針對骨質密度或是肌握力做初步的評估及介入，以骨質密度而言，目前最準確的依舊是雙能量X光骨質密度檢查儀（DXA)，透過精準的檢查報告，算出病人潛在可能的骨折風險 (FRAX)，輔以運動介入、藥物調整，從預防醫學的角度介入來降低後續骨折及相關併發症與中長期長照家庭的時間與經濟成本