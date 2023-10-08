杭州亞運／亞運棒球中華隊勇奪3600萬！18金累積國光獎金近3億
杭州亞運8日空手道賽事為最後階段加上閉幕儀式，截至7日為止，中華代表團共拿下18金20銀28銅，金牌數量在所有國家中排名第6，達成賽前設定10金目標，根據國光獎金獎勵辦法，金牌每人300萬元、銀牌150萬元，銅牌90萬元，三大主流運動包括田徑、體操、游泳加碼獎金1.5倍，目前中華隊已累積2億8650萬元，亞運棒球隊24人，共獲得3600萬最壯觀。
記者吳政紘/綜合報導
中華成棒代表隊，7日對戰韓國，雖然拿下銀牌，但全隊24人，都有150萬進帳，共發出3600萬獎金，已經確定是最大團獲獎名單。
回顧這屆亞運，中華隊首日就開紅盤，靠著「柔道男神」楊勇緯的精湛表現，率先替我國拿下金牌，首日就達成隊史在亞運會第100金的非凡成就。
柔道連珍羚受到他鼓舞，隔日接棒摘金，感動國人，女王連珍羚直接宣佈要打巴黎奧運，並且希望感動更多國人對柔道有信心。
28日中華隊則大豐收，靠著圍棋和體操，單日2金入袋。29日網球男雙莊吉生與許育修再拿金牌。
滑輪溜冰成為最大獎牌庫，連兩天金包銀，加上男籃球3X3也奪金。10月2日更狂，單日滑輪溜冰、輕艇共進帳3金。10月5日，中華隊靠著滑輪溜冰和拳擊再金帳3金。10月6日則有輕艇和橋牌再添金，金牌數已追平上屆雅加達亞運。
8日所進行的項目為空手道及水上芭蕾，中華隊谷筱霜在女子空手道50公斤級出賽，若成功拿到金牌，中華隊就可以追平在1998年曼谷亞運創下的單屆最多19金，追平隊史紀錄。