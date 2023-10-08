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杭州亞運／亞運棒球中華隊勇奪3600萬！18金累積國光獎金近3億

▲杭州亞運會棒球金牌戰，中華隊強碰南韓，雖然林昱珉、劉致榮聯手飆出11K，無奈中華隊打線遭到韓國投手壓制，最終0:2落敗拿下銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運會棒球金牌戰，中華隊強碰南韓，雖然林昱珉、劉致榮聯手飆出11K，無奈中華隊打線遭到韓國投手壓制，最終0:2落敗拿下銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

杭州亞運8日空手道賽事為最後階段加上閉幕儀式，截至7日為止，中華代表團共拿下18金20銀28銅，金牌數量在所有國家中排名第6，達成賽前設定10金目標，根據國光獎金獎勵辦法，金牌每人300萬元、銀牌150萬元，銅牌90萬元，三大主流運動包括田徑、體操、游泳加碼獎金1.5倍，目前中華隊已累積2億8650萬元，亞運棒球隊24人，共獲得3600萬最壯觀。

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中華成棒代表隊，7日對戰韓國，雖然拿下銀牌，但全隊24人，都有150萬進帳，共發出3600萬獎金，已經確定是最大團獲獎名單。

▲韓國隊擊敗中華隊，完成亞運棒球4連霸，球員回國也得以免除兵役。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲韓國隊擊敗中華隊，完成亞運棒球4連霸，球員回國也得以免除兵役。（圖／特派記者葉政勳攝）
回顧這屆亞運，中華隊首日就開紅盤，靠著「柔道男神」楊勇緯的精湛表現，率先替我國拿下金牌，首日就達成隊史在亞運會第100金的非凡成就。

▲台灣柔道一哥楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為中華隊寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道一哥楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為中華隊寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
柔道連珍羚受到他鼓舞，隔日接棒摘金，感動國人，女王連珍羚直接宣佈要打巴黎奧運，並且希望感動更多國人對柔道有信心。

▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
28日中華隊則大豐收，靠著圍棋和體操，單日2金入袋。29日網球男雙莊吉生與許育修再拿金牌。

▲台灣圍棋好手許皓鋐在金牌戰中擊敗中國，為台灣奪下第四金。（圖／中華奧會提供）
▲台灣圍棋好手許皓鋐在金牌戰中擊敗中國，為台灣奪下第四金。（圖／中華奧會提供）
滑輪溜冰成為最大獎牌庫，連兩天金包銀，加上男籃球3X3也奪金。10月2日更狂，單日滑輪溜冰、輕艇共進帳3金。10月5日，中華隊靠著滑輪溜冰和拳擊再金帳3金。10月6日則有輕艇和橋牌再添金，金牌數已追平上屆雅加達亞運。

▲杭州亞運滑輪花式溜冰女子個人長曲決賽，中華隊洪筱晴和張緻如聯手出擊，力抗日本強敵藤倉美喜，最終洪筱晴兩日總合拿下94.38分，摘下金牌，張緻如則是79.51分，中華隊順利金包銅。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運滑輪花式溜冰女子個人長曲決賽，中華隊洪筱晴和張緻如聯手出擊，力抗日本強敵藤倉美喜，最終洪筱晴兩日總合拿下94.38分，摘下金牌，張緻如則是79.51分，中華隊順利金包銅。（圖／特派記者葉政勳攝）

▲杭州亞運滑輪溜冰速度過樁男子賽，王宥鈞在金牌戰擊退地主中國隊選手張顥，奪下中華隊第14面金牌（圖/中華奧會提供）
▲杭州亞運滑輪溜冰速度過樁男子賽，王宥鈞在金牌戰擊退地主中國隊選手張顥，奪下中華隊第14面金牌（圖/中華奧會提供）
▲杭州亞運滑輪溜冰男子接力賽，黃玉霖（左）在最後一圈奮力追趕，並在衝線時伸長左腳率先壓線，以0.01秒逆襲韓國。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運滑輪溜冰男子接力賽，黃玉霖（左）在最後一圈奮力追趕，並在衝線時伸長左腳率先壓線，以0.01秒逆襲韓國。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運女子10000公尺計點淘汰賽，中華隊金包銀，施沛妤奪金，「滑輪女王」楊合貞拿下銀牌。記者廖聿偉攝
▲杭州亞運女子10000公尺計點淘汰賽，中華隊金包銀，施沛妤奪金，「滑輪女王」楊合貞拿下銀牌。記者廖聿偉攝
▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／特派記者葉政勳攝）
8日所進行的項目為空手道及水上芭蕾，中華隊谷筱霜在女子空手道50公斤級出賽，若成功拿到金牌，中華隊就可以追平在1998年曼谷亞運創下的單屆最多19金，追平隊史紀錄。

▲杭州亞運會棒球金牌戰，中華隊強碰南韓，雖然林昱珉、劉致榮聯手飆出11K，無奈中華隊打線遭到韓國投手壓制，最終0:2落敗拿下銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運會棒球金牌戰，中華隊強碰南韓，雖然林昱珉、劉致榮聯手飆出11K，無奈中華隊打線遭到韓國投手壓制，最終0:2落敗拿下銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝）

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