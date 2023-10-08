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壽山動物園喜迎第100萬位遊客！

▲壽山動物園在國慶假期喜迎重新開園後第100萬位遊客。（圖／高市府觀光局提供）
▲壽山動物園在國慶假期喜迎重新開園後第100萬位遊客。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

壽山動物園在國慶假期喜迎重新開園後第100萬位遊客。高市府觀光局長高閔琳表示，壽山動物園自去年年底重新開園，受到廣大遊客喜愛與支持，不到一年即突破百萬參觀人次，創下新高，10/7更迎來第100萬位來自台南的幸運遊客。

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高閔琳指出「新動物園運動」致力於提升動物福祉，改造後的圈養環境除受獸醫師公會、建築師公會、自然生態學者代表認同外，整體空間也受公共工程金質獎肯定。為歡慶遊園人數突破百萬及雙十連假，即日起至國慶日當天，每日推出限額100組親子DIY體驗，還有街頭藝人表演，歡迎大小朋友一起到動物園共度歡樂時光。

▲觀光局長高閔琳、「高雄熊」與百萬得主開心合影。（圖／高市府觀光局提供）
▲觀光局長高閔琳、「高雄熊」與百萬得主開心合影。（圖／高市府觀光局提供）
高閔琳說，重新改造後的壽山動物園，遊客漫步空橋以不打擾動物的方式感受不同參觀視野，走入觀察廊道近距離觀察動物姿態，透過動物混養模式放大動物活動空間，以及改建原黑猩猩獸舍成為光室咖啡讓遊客體驗動物視角等，讓動物保育及生命教育意涵體現在各空間與展場。近日壽山動物園更入圍建築師雜誌主辦的「台灣建築獎」複選名單內，與其他12件作品共同角逐最高榮耀。

▲為歡慶遊園人數突破百萬及雙十連假，即日起至國慶日當天，每日推出限額100組親子DIY體驗，還有街頭藝人表演。（圖／高市府觀光局提供）
▲即日起至國慶日當天，每日推出限額100組親子DIY體驗，還有街頭藝人表演。（圖／高市府觀光局提供）
幸運得主王小姐提到，趁連假帶著媽媽、弟弟、老公和小朋友出遊，沒想到自己會成為第100萬位的幸運遊客，還獲得「高雄熊」玩偶、姊妹市熊本來回機票、高雄愛河場熱氣球搭乘券、免費暢玩動物園一整年及動物園專屬福袋等大禮，覺得非常開心。她表示經改造後的動物園，整體參觀環境對遊客及動物都變得更加友善，推著嬰兒車一樣暢行無礙。

園方也呼籲，因停車空間有限，建議搭乘大眾運輸前來；在「高雄車站」搭乘56號公車或於捷運「鹽埕埔站」搭56號區間車直達動物園；搭乘輕軌到「文武聖殿站」也可轉乘56號公車；不僅響應低碳旅遊，還可節省等候停車空位時間。另因應國慶連假，也加開使用者付費接駁服務，比照市公車計價，單程全票12元、半票6元，民眾可將車停放於鼓山二路265巷與鼓山三路口的台泥臨時停車場後，使用電子票證或自備零錢配合現場人員引導搭乘抵達動物園。更多資訊可至壽山動物園臉書查詢。

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