亞運棒球／中華隊奪銀不敵韓國！辜仲諒宴請球員準備13年紹興老酒
杭州亞運棒球項目落幕，中華隊昨（7）日以0:2不敵韓國隊「銀」恨，亞洲棒球總會會長暨中華棒協理事長辜仲諒從預賽到冠軍戰全程觀賽，對中華隊與金牌失之交臂感到惋惜，賽後頒獎的神情也格外嚴肅，顯見他對中華隊表現及賽事結果的重視。辜仲諒理事長勉勵中華隊再接再厲，下次對戰韓國隊，再討回來！在他任內，期許中華隊成為亞洲最強隊伍。
記者吳政紘/綜合報導
中華隊以分組第一之姿晉級且拿下四連勝，最後卻未能摘金，辜仲諒理事長出席閉幕頒獎典禮時表情凝重，遺憾之餘，仍於頒獎典禮之後設宴慰勞全體中華隊選手、教練和後勤團隊的辛勞。辜仲諒理事長難掩未拿到金牌的失望，他語重心長地表示，希望大家不要在每次關鍵的一役之後，只能感受到難過和哀痛。雖然現場氣氛一度凝重，辜仲諒理事長隨即勉勵大家，中華隊的陣容不輸韓國，不論是職業或業餘選手，回去再好好練習，未來面對150公里以上的快速球，別再漏氣，下次對戰韓國隊，我們再討回來！在他任內，一定要看到中華隊成為亞洲棒球的最強隊伍。
昨日亞運棒球金牌戰，中華隊第二局上半遇到亂流，面臨韓國隊的進攻，投手林昱珉被擊出安打之後，紹興球場就下起了傾盆大雨，林昱珉球一出手就滑掉了，結果出現暴投，讓攻佔三壘的韓國跑者輕鬆跑回本壘，得到第二分。林昱珉雖在第三局隨即回穩，並與後援四局的劉致榮聯手飆出11K，無奈隊友打線未能火力支援，中華隊吞下敗仗，兩位投手都紅了眼眶，辜仲諒理事長也看在眼裡，他認為中華隊包括基本功、專業人才的培訓以及臨場調度反應，都可以再向上提升，期許未來針對短處補強、精進實力，為國家、為球迷拿下金牌，不要再功虧一簣。