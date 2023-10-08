偏鄉校園廚房「漂亮上菜」 高市四所學校獲金質獎肯定
2023年城市工程品質金質獎名單揭曉，高市府教育局提報公共工程類別4所偏鄉學校中央廚房工程全部獲獎，也是連續2年榮獲城市工程品質金質獎肯定。獲獎的偏鄉中央廚房分別為「溪埔國民中學新建中央廚房」、「高雄市大樹區九曲國民小學新建中央廚房統包工程」、「高雄市路竹區路竹國民小學中央廚房總包工程」與「燕巢國民中學中央廚房工程」。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市為解決偏遠地區學校午餐困境，並全面協助提升偏遠地區學校午餐品質，110年推動「教育部推動偏鄉學校中央廚房計畫」申請新建中央廚房9校、擴建中央廚房10校及成立3個食材聯合採購策略聯盟校群，共獲得中央補助經費約4.6億元。
偏鄉學校中央廚房工程完工迄今已穩定供應偏鄉學童午餐，達成偏鄉小校聯合供餐，穩定供餐品質之目標，今年報名參選的4所央廚學校(溪埔國中、九曲國小、路竹國小、燕巢國中)可供應20逾所學校之午餐，總供餐數約4,760餐。
4所金質獎學校廚房工程皆符合建築「以人為本」精神，融入飲食、健康教育的新式廚房建築環境，使廚房具備食育教育功能外，建築本身也富含環境教育意義。
高市府教育局長謝文斌說，偏鄉學校中央廚房工程的永續發展與經營，是教育局追求學童飲食健康與堅持學校午餐品質決心展現，獲獎肯定與榮耀，未來將會持續朝向精進學校工程品質邁進。