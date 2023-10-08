洗衣精加錯地方！達人曝「倒入筒槽」效果更好 1做法最傷衣料
洗衣機是家電中最常使用的前幾名，一旦損壞就會產生許多麻煩，家居達人486先生就指出，平常洗衣服時，多數人會將洗衣精加在洗劑專用槽內，但其實洗衣精應該倒在「筒槽」內再啟動，才能讓洗劑均勻溶解不殘留。
記者賴禹妡／綜合報導
486先生昨（7）日在臉書粉專發文「滾筒密技，別說哥藏私，這很重要！」他表示常常有人搞不清楚洗衣精該倒在洗劑盒哪一格，其實平常洗衣服應該將洗衣精加在筒槽內，啟動後再透過注水均勻溶解。
486先生解釋，因為若將洗衣精倒在洗劑專用槽內，啟動後會藉由清水注入沖進筒槽，但若是遇到較不容易溶解的洗衣精，或是容易受潮結塊的洗衣粉，會在過程中產生殘留，導致堆積污垢滋生細菌。
486先生表示，也可以將洗衣精倒在滾筒式洗衣機橡圈上，可以保證洗劑完全溶解，不會殘留一坨沾到衣服；至於洗衣球則直接投入滾桶內再丟衣物即可。他同時也提醒民眾記得定期將洗劑盒抽出來沖洗。
486先生不建議將洗劑直接倒在衣物上，因為這樣容易讓洗劑停留在衣服表面難以均勻溶解，若是洗衣精含有螢光劑、漂白劑等特殊成分，直接淋在衣服上也會容易傷害衣料。另外，柔軟精因為在洗程投入時間不同，需要添加在柔軟精專用槽內。