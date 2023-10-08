高雄演出前　來個港灣輕旅行！「翡翠騎士」搭遊艇遊覽亞洲新灣區

翡翠騎士全台首演港都登場　史無前例加碼兩首動漫組曲

▲「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，今年首度受邀來台，將在國慶大會演出，在台灣的第一場表演就獻給高雄！(圖／高市府提供)
▲「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，今年首度受邀來台，將在國慶大會演出，在台灣的第一場表演就獻給高雄！(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

國慶表演搶先看今(8)日下午在高雄登場！「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，今年首度受邀來台，將在國慶大會演出，在台灣的第一場表演就獻給高雄！，148人大陣仗隊形一出場就震撼人心，現場民眾皆報以熱烈掌聲，「安可聲」不絕於耳，翡翠騎士感受到台灣人莫大熱情，史無前例加碼兩首「安可曲」，現場觀眾報以如雷掌聲！

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▲148人大陣仗隊形一出場就震撼人心，翡翠騎士表演時整齊劃一的步伐、吹奏多首歌曲的精湛演出，以及活力十足的笑容，獲得現場如雷掌聲！(圖／高市府提供)
▲148人大陣仗隊形一出場就震撼人心，翡翠騎士表演時整齊劃一的步伐、吹奏多首歌曲的精湛演出，以及活力十足的笑容，獲得現場如雷掌聲！(圖／高市府提供)
市長陳其邁除歡迎翡翠騎士來到台灣，也感謝他們第一場演出就在高雄，熱情精湛的表演讓台灣民眾深受感染、非常感動。希望翡翠騎士與高雄有個美好回憶，也歡迎他們日後再回到高雄相聚！」

▲翡翠騎士帶來多首耳熟能詳的動畫歌曲，也讓現場觀眾感到熟悉又親切，整場表演一氣呵成，熱烈掌聲久久不歇，「安可聲」不斷！(圖／高市府提供)
▲翡翠騎士帶來多首耳熟能詳的動畫歌曲，也讓現場觀眾感到熟悉又親切，整場表演一氣呵成，熱烈掌聲久久不歇，「安可聲」不斷！(圖／高市府提供)
今天高雄港七號碼頭湧入人潮，全為親眼觀賞翡翠騎士的演出，148人大陣仗隊形一出場就震撼人心，現場民眾皆報以熱烈掌聲，翡翠騎士表演時整齊劃一的步伐、吹奏多首歌曲的精湛演出，以及活力十足的笑容，獲得現場如雷掌聲！高雄市長陳其邁、中華文化總會秘書長李厚慶皆出席一同見證在國慶前夕掀起的「翡翠騎士」旋風！

▲翡翠騎士也感受到台灣民眾的熱情，大方加碼獻出兩首安可曲！(圖／高市府提供)
▲翡翠騎士也感受到台灣民眾的熱情，大方加碼獻出兩首安可曲！(圖／高市府提供)
翡翠騎士148人的盛大編制一出場就吸引全場歡聲雷動，活力燦爛的笑容、整齊劃一又千變萬化的華麗隊形編制，令觀眾不時報以熱烈掌聲，表演全程毫無冷場。翡翠騎士帶來多首耳熟能詳的動畫歌曲，也讓現場觀眾感到熟悉又親切，整場表演一氣呵成，熱烈掌聲久久不歇，「安可聲」不斷！

有感於台灣民眾的熱情，翡翠騎士也大方加碼獻出兩首安可曲！現場民眾見識到「翡翠騎士」名不虛傳的演出實力，紛紛表示很幸運能在高雄看到如此高品質精彩的演出，也見證台日緊密熱絡的友好情誼，甚至不少人說覺得「意猶未盡」！

活動現場也有農二高學生家長，專程南下見證翡翠騎士來台首場演出，學生家長感謝高雄市政府邀請，看到孩子可以到台灣表演感到相當榮幸，同時也透露在IG上看到許多預告翡翠騎士訪高演出的宣傳影片，紛紛表示驚喜並深刻感受市府的用心。

此次「翡翠騎士前進大港」國慶搶先看，高雄市政府也邀請高雄女中儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商表演藝術科，及啦啦隊世界錦標賽台灣代表隊參與現場演出，讓台日青年世代透過音樂建立友誼、深化交流，各隊伍的精采表現同樣讓民眾目不轉睛，直呼這場台日音樂盛宴實在太過癮！

高雄市政府特別感謝中華文化總會對這次活動的大力協助，讓南部民眾不必特地北上，也能親眼觀賞國慶表演團體演出，同時也感謝參與表演的高雄學校、市民朋友的熱情參與。翡翠騎士在高雄首演，不僅對民眾而言是難得的機會，台日學生也因此搭起友誼的橋樑，期待藉這次活動開啟未來高雄與日本更多元的交流，台日友情更加升溫。

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