獨／三上悠亞開球加熱舞價碼超過百萬！味全龍主題日票房大豐收
味全龍隊8日與中信兄弟在天母棒球場舉行「龍象大戰」，兩隊歷經2度下雨暫停，最後才順利完賽，雙方以5:5握手言和，兄弟靠著詹子賢9局上砲轟「龍王」王維中，也避免落敗，但比賽亮點還有賽前舉辦簽名會、開球的網紅，前AV女優三上悠亞，她奮力熱舞並且帶動氣氛，展現親和力，據了解，三上這次來台包括整體費用超過百萬台幣，算是真的「誠意十足」，也對球迷以及票房有刺激作用，吸引9699位球迷進場。
記者吳政紘/綜合報導
味全龍隊今年滿場是4月29日，同樣也是龍象大戰戲碼，林智勝、周思齊互轟相輝映，吸引滿場萬人球迷到場觀戰。
三上悠亞從SKE48的偶像團體出道，2015年正式網成人影片界發展，2016年就成為超強新人，獲得不少粉絲青睞，因此也被稱為「女神」。
而這次三上悠亞來台跟味全龍合作，除了有簽名會外，還有熱舞、開球等，對於三上這樣社群網站高達1400萬用戶，以及IG356萬粉絲的高人氣網紅來說，大可收高價，但就連團隊、工作人員、以及經紀公司、球團高度戒備下，動用人馬不少，整體費用原本也可以開出更高價，但三上悠亞團隊看重的是未來，也希望好好經營台灣市場。
此外，三上悠亞選擇25號為背號，根據經紀公司透露，25號是日文「呵呵笑」的諧音，因此，三上悠亞也希望大家看到她是很開心，很有活力的狀況。
味全龍邀請三上來這次活動，以假日主場來看，根據票房就起碼可以收到約400萬以上，加上咒術迴戰相關商品跟預售，可能有機會上看千萬以上總銷售額。