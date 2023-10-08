2023台灣設計展開幕3日逾80萬人朝聖！300秒煙火閃耀新北夜空
國慶連假又一個好去處！即日起至10/22「2023台灣設計展」盛大登場，才剛開幕三日就吸引超過80萬人到場朝聖，首週末（10月7日、8日）由新北市政府文化局帶來連續兩日精彩的演唱會以及300秒的高空煙火秀，動態設計團隊Bito更帶來精彩奪目的夜間聲光展演《Echooo》，現場還有美味圈圈市假日市集，為雙十連假展開美好序幕，邀請全台民眾來新北參與「2023台灣設計展」，感受跨世代多元繽紛的設計能量。
生活中心/綜合報導
新北市朱惕之副市長表示，今年台灣設計展10/6-10/22在新北登場，以創新的新北美術館為起點，藝術新地標與傳統在地特色文化在此交會，從三鶯「O」圈起整個新北市，首周末除了邀請到人氣歌手及樂團演出，接連兩天特別加碼高空煙火秀，以台灣設計展「O」的意象為主題，用「新北環」以及五條美學廊帶等元素詮釋出新北意象。
300秒的煙火設計運用中低空、高空煙火與特色高空風火輪煙火穿插，色彩、圖案多元的變化，傳遞出三鶯地區人文特色，以及新北29個行政區的美學能量，透過煙火律動、動感呈現「O起來」之意象，呈現「2023台灣設計展」主題精神。本次的煙火曲目也特別邀請新北在地音樂團隊創作，音符與花火的完美演出，讓現場民眾目不轉睛、驚呼連連。此外，音樂演出邀請到實力派金曲歌手呢喃新聲「吳獻Osean」、金曲新人「壞特?te」、金曲歌后「魏如萱」、人氣樂團「理想混蛋」、「冰球樂團」及創作才子「韋禮安」接力開唱，以經典歌曲營造台灣設計展主展區夜間超Chill氛圍，令現場聽眾如癡如醉。
新北市政府文化局表示，「2023台灣設計展」在新北，邀請全臺灣朋友們一起來新北「O起來」，體會新北設計多元的樣貌與城市魅力。
📍「2023台灣設計展」首週末煙火演出資訊
活動日期：10月7日(六)、10月8日(日)
活動時間：18:30-20:45 (煙火預計20:40-20:50施放)
活動地點：新北市美術館 – 三鶯之心空間藝術特區
更多詳細資訊請上「2023台灣設計展」官網查詢：https://www.designexpo.org.tw/zh-TW