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住馬國5星飯店！附超大陽台「1晚4千有找」　他嘆：台灣真的太貴

▲一名網友發文透露，他和老婆在馬來西亞入住觀光區5星級飯店，一晚房價只要台幣3722元。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
▲一名網友發文透露，他和老婆在馬來西亞入住觀光區5星級飯店，一晚房價只要台幣3722元。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣國旅近日成為熱門議題，不少人認為國旅面臨重創，最根本原因是飯店房價太貴。對此，就有一名網友發文透露，他和老婆在馬來西亞入住觀光區5星級飯店，一晚房價只要台幣3722元，讓他忍不住嘆：「這樣大房間＋陽台的五星飯店，台灣沒有個1萬2應該起不來。」 

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該名網友4日在臉書社團「爆怨公社」中貼文，他表示近期帶著老婆回到娘家馬來西亞檳城待產，順便去旅遊走走，夫妻倆到旅遊景點金馬崙，入住一間5星級飯店，「聽說大馬首相也是來這邊住」，房價一晚竟只要545令吉（約3722元新台幣），讓他連喊3次「超便宜」，並直言：「這個價格在台灣連四星都住不到。」 

▲原PO拍到房間還附加大陽台，坦言若照同樣規格來說，在台灣沒有花個1萬2千元應該住不到。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
▲原PO表示房間還附加大陽台，若照同樣規格來說，在台灣沒有花個1萬2千元應該住不到。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
原PO指出，台灣物價確實比較高，「但也不是貴到嚇死人」，照同樣規格來說，擁有大房間加上陽台的五星級飯店，「台灣沒有個1萬2應該起不來」。貼文曝光後，網友紛紛認同留言，「平常貴、連假更貴，不要怪國人不買單」、「台灣不只貴，硬體也不更新，普遍都是隔音很差」，但也有人坦言：「目前台灣跨年房10倍漲，還是一房難求喔。」 

事實上，根據觀光署統計，今年因為疫情解封之後，出國比例大幅度上升，各個連假訂房率分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，其中才剛過完的中秋連假比例創下今年新低，反觀桃園機場從今年以來，連假出入境客運量卻不斷創新高。 

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