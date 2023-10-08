亞運專題／台灣10大名將最後一舞（上）　戴資穎、李洋抱病留遺憾

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台灣羽球一姐「小戴」戴資穎早早宣布在巴黎奧運後退役，杭州亞運也是小戴的「最後一舞」，做為上一屆雅加達亞運金牌得主，本屆亞運羽球16強爆出大冷門，以16:21、14:21不敵日本好手大堀彩，衛冕亞運金牌失敗，亞運最後一舞留下遺憾。
由於身體狀況不佳，戴資穎在賽後在IG發文向粉絲說抱歉，表示：「對不起，我的最後一屆亞運沒能為台灣隊拿下一面獎牌。」
戴資穎表示：「真心感謝大家的留言和訊息，不要擔心，我沒事，畢竟運動員哪有這麼容易被打敗，『加油』總是對自己說了千百萬遍，更沒有真的放棄過。接下來盡全力把自己照顧好，不讓遺憾再發生是最重要的！能夠在場上盡情的奔跑，絕對是最開心的事！」
戴資穎過去長期佔據世界球后寶座，在位週數累積214週，職業生涯成就包括在BWF超級系列賽獲得12冠，黃金大獎賽拿下3冠，再加上世界巡迴賽的15冠，這三項賽事合計達到30座冠軍，使她成為羽壇女單史上戰績最為輝煌的選手。
從最短賽事比到最長公路賽 蕭美玉完成不可能的任務
38歲自由車好手、「風速女王」蕭美玉生涯在亞運會上拿下2金、1銀、4銅，原本因為家庭規劃，缺席上屆雅加達亞運，之後也處於半退休狀態，沒想過能再度披上國家隊戰袍，因為責任感驅使，今年杭州亞運蕭美玉帶領學妹再次出征，第4度征戰亞運。
本屆亞運自由車場地競速賽，中華隊女團由38歲的「風速女王」蕭美玉領軍，攜手陳靖云、王慈均出擊，最終以50秒344不敵馬來西亞的49秒025，以第4名作收，接著在女子公路賽，蕭美玉拿下第9名，雖然無緣奪牌，但成績已經相當出色。
「這個路線有前十我真的很滿意，也達成賽前設定前十的目標。」蕭美玉稱這是一段相當艱難的旅程，「很開心完成這一屆亞運，比完之後突然覺得我好輕鬆，畢竟團隊競速和個人公路是兩個差異很大的項目，兼顧真的很累。」
李洋再戰亞運機率不高 稱選手生涯已很圓滿
台灣奧運黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在杭州亞運男雙4強，雖然最終不敵韓國組合拿下銅牌，但成功幫助羽球代表隊獎牌開張，也達成連兩屆亞運奪牌紀錄。
李洋生涯征戰無數比賽，包括在東京奧運與王齊麟拿下金牌，不過杭州亞運結束後，下一屆亞運很可能看不到李洋的身影，28歲的他表示，這次亞運是他的最後一屆，「我的選手生涯很圓滿，該拿得幾乎都拿了，再參賽機率不高了，這一路來真的很不容易，雖然無緣金牌，但在場上我們都盡力了。」
黃義婷以人妻身分開啟第二人生 傳承經驗為台灣划船深耕
「划船甜姐兒」黃義婷在杭州亞運女子單人雙槳決賽，最終以7分56秒76成績排名第4，最後一屆亞運未能如願拿下獎牌，讓她在賽後流下眼淚，「參加下屆亞運有難度，年紀也到了，但我希望給台灣選手看到，我都可以划這麼久，他們一定也可以。」
結束亞運的征途後，黃義婷也正式發表引退聲明，告別17年選手身分，確定不會再戰巴黎奧運，未來重心放在經驗傳承。她在去年的一月，黃義婷與長跑8年的男友結婚，多了一個人妻身份，希望可以在這個新角色中，開啟第二人生。
黃義婷引退之後，將帶著豐富的經驗，傳承給下一代划船選手，持續為台灣划船深耕，秉持著「要做，就要做到最好」的座右銘，給正在為划船努力的學弟妹們鼓勵。
陳建禎對學弟有期望 再戰亞運：3年後我太老了！
上一屆雅加達亞運「黑狗」陳建禎帶領中華男排打下銅牌，今年亞運遺憾未能再次站上頒獎台，也成為「黑狗」亞運的最後一舞。
陳建禎從2010年披上中華男排戰袍，曾在2013年天津東亞運獲得金牌，也上屆亞運銅牌成員之一，不過考量到年紀，他表示，3年後自己就36歲了，再打亞運年紀就太老了。
陳建禎坦言，自己的球員生涯恐怕剩下不多了，「總有一天要朝著教練之路邁進。」最近他也開始嘗試帶隊，期許自己能夠為排球做出更多貢獻。而身為排球界的前輩，他也希望年輕球員能夠再多一點企圖心，必須展現出競爭力。
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