亞運專題／台灣10大名將最後一舞（下）　谷筱霜、楊合貞完美收尾

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25歲的空手道女將谷筱霜，在杭州亞運場演出兩場驚天逆轉勝，金牌戰從0：5落後狂追，並在最後5秒關鍵得分追平，並靠著判定摘金，帶回本屆亞運最後一面金牌，也助中華代表團追平隊史最佳成績，對谷筱霜來說，這場國際賽的「最後一舞」完美收尾。
谷筱霜戲劇化逆轉證明了自己的決心，更為自己的國際賽生涯畫下了完美的句點。賽後，谷筱霜坦言：「有一種重擔放下的感覺，成功為隊上留下金牌。」
金牌的300萬金牌獎金該如何運用？谷筱霜表示將作為購房基金或是幫助家裡，亞運結束後，她將先休息養傷，再規劃接下來的人生路，未來她也將持續幫助學弟妹在空手道領域努力。
楊合貞接力賽摘金、個人賽奪銀 畫下完美句點
台灣滑輪溜冰名將楊合貞在杭州亞運個人賽奪銀、接力賽摘金，在國際賽的最後一舞畫下完美句點，此次亞運對於楊合貞而言意義重大。回顧2021年哥倫比亞世界競速溜冰錦標賽，她因意外骨折，經手術後留下嚴重後遺症。
此次亞運楊合貞在賽中雖面臨身體上的挑戰，但仍不放棄，最後在個人計點賽中，以「雙腳無知覺」拚搏到最後一刻，奪得銀牌。賽後，她多次深受感動而淚崩，直呼「只想跟自己說辛苦了」。
關於未來，楊合貞表示，完成今年的國內賽事後將開始休息。她感慨表示，「真的太多人幫助我了，要感謝的人太多了」。而這面亞運的金牌，她特別想獻給一直支持她的所有人，說明她不曾忘記那些幫助她的好手。
郭婞淳鬆口不確定有下次亞運 克服傷痛用微笑迎接挑戰
杭州亞運女子舉重59公斤級賽事中，奧運金牌得主郭婞淳因受傷影響，僅拿下銅牌。賽中她挺舉後腿部疼痛，蹣跚走下台，身體狀況不佳。事實上，之前郭婞淳右大腿已不適，賽前練習時又再度受傷，但「舉重女神」仍展現過人意志力拿下銅牌。
此次亞運29歲的郭婞淳未能衛冕金牌，情緒有些低落，她表示，「這段時間身心都受到很大的挑戰，成績也不如預期。」她坦言：「不確定有沒有下一次亞運。」
郭婞淳期許自己把傷養好，備戰明年巴黎奧運，相信微笑能夠使她更強大，郭婞淳補充道：「相信一切都是最好的安排，我會用微笑面對所有挑戰。」
莊智淵亞運最後一舞？從17歲到42歲 鞠躬盡瘁的桌球教父
台灣「桌球教父」莊智淵，從17歲站上亞運賽場，如今已是42歲，第七度代表中華隊參與亞運，回首其參與的亞運賽事，從2006年杜哈亞運奪得的男子雙打銅牌、2014年仁川亞運男子單打銅牌，到2018年雅加達亞運的8強成績，都證明他還能打，但2026年名古屋亞運他將45歲，是否會繼續出征成了問號。
雖然曾在五年前笑稱若再參加亞運可能會轉戰電競，但莊智淵的經驗和實力，仍是中華桌球隊不可或缺的要角。對於這是否是其最後一次參加亞運的問題，莊智淵沒有把話說死：「人生不要去設限，都很難說，做好當下，珍惜每一次。」
孫家閎失誤無緣獎牌 國際賽告別作留遺憾
被寄予奪牌厚望的武術好手孫家閎，在杭州亞運因太極拳意外發生失誤，最終無緣站上頒獎台，對於這次表現，他無奈表示，「空中像被槍打到，發生失誤」。
孫家閎回憶起2018年雅加達亞運的失利，表示過去5年來歷經千辛萬苦才再次回到亞運賽場。儘管這次未能為中華隊帶回金牌，但他的目標是「求一個不留遺憾」。
雖未能實現奪牌夢想，孫家閎對於自己在亞運的最後一舞仍有不少收穫，10月底的全運會，也將是他的生涯的最後一場比賽。
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