高雄演出前　來個港灣輕旅行！「翡翠騎士」搭遊艇遊覽亞洲新灣區

翡翠騎士高雄「應援派對」嗨翻　陳其邁祝國慶表演成功

▲高市府為感謝學生精采演出，也為學生即將在國慶登場加油打氣，昨（8）日晚間在高雄展覽館舉辦「應援派對」(圖／高市府提供)
▲高市府為感謝學生精采演出，也為學生即將在國慶登場加油打氣，昨（8）日晚間在高雄展覽館舉辦「應援派對」(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

「翡翠騎士」在高雄首演佳評如潮、迴響熱烈，高市府為感謝學生精采演出，也為學生即將在國慶登場加油打氣，昨（8）日晚間在高雄展覽館舉辦「應援派對」，台日四校學生不僅在派對上共同享用台式美食、大玩拍貼機，火速出爐的「翡翠騎士前進大港」五分鐘回顧影片更讓學生驚喜不已，紛紛拿出手機錄影、拍照留念！市長陳其邁也特別準備限量手繪明信片、高雄熊娃娃和別針作為伴手禮，讓日本學生開心不已。

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▲台日四校學生不僅在派對上共同享用台式美食、大玩拍貼機，火速出爐的「翡翠騎士前進大港」五分鐘回顧影片更讓學生驚喜不已，紛紛拿出手機錄影、拍照留念。(圖／高市府提供)
▲台日四校學生不僅在派對上共同享用台式美食、大玩拍貼機，火速出爐的「翡翠騎士前進大港」五分鐘回顧影片更讓學生驚喜不已，紛紛拿出手機錄影、拍照留念。(圖／高市府提供)
晚間離開高雄前，翡翠騎士以20人隊形，在高鐵左營站進行小型快閃演出，回應高雄的滿滿心意，讓現場旅客驚呼連連，也讓「翡翠騎士前進大港」所展現的台日友好，留下暖心的一幕。

▲該場應援派對上高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成、中華文化總會秘書長李厚慶均出席與學生同樂，陳其邁登台抽獎時，更是引起現場學生轟動，派對氣氛嗨到最高點！(圖／高市府提供)
▲該場應援派對上高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成、中華文化總會秘書長李厚慶均出席與學生同樂，陳其邁登台抽獎時，更是引起現場學生轟動，派對氣氛嗨到最高點！(圖／高市府提供)
陳其除感謝翡翠騎士在國慶演出前，先到高雄帶來這麼精彩的表演，祝福學生在國慶大會也能有完美表現，相信「翡翠旋風」將席捲全台，年輕世代間的互動，更將深化台日友好情誼。

▲高市府「應援派對」上，不只台日四校學生嗨翻全場，市府也特別邀請高雄在地攤商參與，冰品廣受學生歡迎。(圖／高市府提供)
▲高市府「應援派對」上，不只台日四校學生嗨翻全場，市府也特別邀請高雄在地攤商參與，冰品廣受學生歡迎。(圖／高市府提供)
為「翡翠騎士」加油的應援派對上，計有台日四校學生共同參與，台日學生互動熱烈。不只分享音樂演出，高雄學生更盡地主之誼，為日本學生介紹各式台式小吃以及高雄特色美食。日本學生一致表示最愛台灣的小籠包，也和台灣同學分享，「很開心可以在成功完成演出後和互相交流，在台灣獲得熱烈掌聲，非常感謝。」

應援派對上，印有翡翠騎士隊徽以及彩帶高字樣的綠豆糕、翻糖餅乾，都讓日本學生看了直呼「捨不得吃」！燕巢香檸芭樂、珍珠奶茶等飲品同樣大受歡迎，冰品攤位前人潮更是絡繹不絕，學生大啖竹炭春捲冰淇淋、手切冰淇淋、冰淇淋銅鑼燒，每項冰品都不想錯過！高雄市政府特別準備的限量手繪明信片、高雄熊娃娃和別針，大受歡迎。派對的拍貼機也吸引台日學生搶拍和體驗，共同留下珍貴回憶。

該場應援派對上高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成、中華文化總會秘書長李厚慶均出席與學生同樂，陳其邁登台抽獎時，更是引起現場學生轟動，派對氣氛嗨到最高點！ 陳其邁大讚翡翠騎士們的精湛演出，並感謝高雄各校隊伍的出色表演，更歡迎翡翠騎士們未來再回到高雄，體驗最道地的台灣熱情。

議長康裕成也肯定「學生透過音樂培養友情，期待台日青少年間拓展更加緊密的友好關係。」文總秘書長李厚慶則盛讚高雄團隊展現台灣人好客DNA，替翡翠騎士做好萬全準備，讓翡翠騎士更加深度認識台灣。

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