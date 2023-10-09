亞運成績統計／戲劇性壓軸摘金　中華隊19金20銀28銅、排名第6

亞運舉重／郭婞淳拚金牌2連霸！北韓怪物金日景無緣出戰巴黎奧運

▲杭州亞運北韓金日景以抓舉111公斤打破郭婞淳所保持的世界紀錄。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運北韓金日景以抓舉111公斤打破郭婞淳所保持的世界紀錄。（圖/特派記者葉政勳攝）

記者張志宇/綜合報導

本屆杭州亞運將在9日閉幕，若談起此次最神秘的國家隊莫過於「北韓」，其中在舉重項目更是力壓多國，狂掃6金、5銀、2銅，共13面獎牌，但由於近年因多次拒絕藥檢和未參加今年夏天的世界舉重錦標賽，將無法參加明年的巴黎奧運，北韓選手金日景雖然在亞運奪金，但台灣好手郭婞淳反而有機會爭取奧運舉重2連霸。

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北韓在舉重項目可說是最神秘的隊伍，更被外媒稱作「神秘力量」，因北韓已多年未參加國際賽事，本屆北韓亞運舉重項目的選手多為新面孔，但沒想到北韓選手皆初生之犢不畏虎，打破多項世界紀錄，連上屆東京奧運金牌的台灣好手郭婞淳都感嘆，「很恐怖。」

本次北韓在亞運共拿下11金、18銀與10銅，其中在舉重項目就拿下6金、5銀、2銅，在舉重項目上所收下的6面金牌，分別為男子81公斤級、女子49公斤級、女子55公斤級、女子59公斤級、女子64公斤級、女子76公斤級。

其中本屆亞運中北韓舉重項目中，最讓人印象深刻的選手莫過於59公斤級的金日景，金日景在本屆賽會對決我國好手郭婞淳，郭婞淳在三次抓舉中，最高僅舉到101公斤，反觀金日景首度出場就舉到103公斤，直接打破亞運紀錄，第二次為107公斤、第三次為111公斤（以111公斤創造該項目世界紀錄、亞洲紀錄、亞運會紀錄、世界青年紀錄和亞洲青年紀錄），同時也以總和246公斤（世界紀錄為郭婞淳的247公斤）再破世界青年紀錄、亞洲青年、亞運會等3項紀錄，合計打破11項紀錄。

本屆號稱「神秘力量」的北韓，在4位亞運舉重金牌得主中，僅有李盛金在2015年時有參加國際賽的紀錄，其餘3位金牌得主金日景、江賢京和林銀心皆是首度參加國際賽事，其中中國舉重49公斤級選手蔣惠花在今年9月初才創下女子49公斤級別挺舉總成績世界紀錄，但不足一個月就被李盛金以216公斤打破，當時蔣惠花就表示，「我在十幾歲的時候就和李盛金交過手，當時她的實力就很強。沒想到4年沒見，她的成績提升得這麼快。」

北韓在本屆亞運舉重項目可說是獨霸一方，但據港媒《香港01》表示，「北韓因過去多次拒絕藥檢，並沒有參加今年的舉重世錦賽，確定無緣明年的巴黎奧運。」此消息可說是對台灣好手郭婞淳利多，若北韓無法參賽，郭婞淳將有望挑戰奧運金牌2連霸。

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