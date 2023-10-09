賽車／來自德國綠色地獄！ROWE車隊邀傳奇車手Jens Klingmann來台

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Jens Klingmann是第一位可以在「綠色地獄」（Green Hell）紐柏林跑出8分鐘內的車手，他駕駛M6 GT3，多次創下佳績，2007 BMW 方程式 ADAC賽事他就奪冠，並在2015年ADAC GT 大師賽拿下第三名，2022年義大利GT房車賽冠軍，戰功彪炳。
對於ROWE車隊來說，「綠色地獄」（Green Hell）紐柏林就像是自家後院般的存在，不少車手都對這賽道的長度、難度感到困擾，但透過車隊不斷測試、挑戰車子性能後，ROWE也能開發出幫助引導車子性能的高效能產品。
這次邀請Jens Klingmann來台，他將從10月12日高雄林皇宮出發，13日前往台南遠東香格里拉酒店，14日馬不停蹄到台中林皇宮，15日最後一天到板橋凱撒大飯店與粉絲相見歡，歡迎車友與喜愛GT房車的專家到場支持。
關於「綠色地獄」（Green Hell）紐柏林：是一條位於德國萊茵-法爾茲邦紐堡的賽車跑道。最早修築於1920年代，該賽道圍繞著艾菲爾山區一稱為紐堡的小村與中世紀古堡而建。由於跑道長度非常長（最長距離曾長達28公里以上）、地形複雜充滿挑戰性，被認為是世界上最嚴苛、為了競賽用途而建造的賽道，也經常被用作新款的量產車種上市之前進行耐久與性能實測的常用場地。前英國F1傳奇賽車手Jackie Stewart曾因此跑道的路線嚴苛，而稱呼其為「綠色地獄」（Green Hell），並在賽車界中廣為流傳。