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賽車／來自德國綠色地獄！ROWE車隊邀傳奇車手Jens Klingmann來台

Jens Klingmann受德國知名汽車潤滑油品牌ROWE MOTOR OIL邀請，即將訪台舉辦4場見面會。（ROWE MOTOR OIL提供）
Jens Klingmann受德國知名汽車潤滑油品牌ROWE MOTOR OIL邀請，即將訪台舉辦4場見面會。（ROWE MOTOR OIL提供）

記者吳政紘/綜合報導

德國知名潤滑油品牌ROWE MINERALÖLWERK GMBH（簡稱ROWE)旗下GT房車車隊ROWE Racing長期支持賽車，自2008年開始與台灣實家科技開始合作，今年已超過15年，特別邀請來自德國賽道 「綠色地獄」（Green Hell）紐柏林的傳奇耐力賽車手Jens Klingmann來台，預計從10月12日起至10月15日將展開全台巡迴見面會，希望有興趣的車迷共襄盛舉。

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33歲的頂級車手Jens Klingmann出身德國海德堡，2006年開始職業賽車生涯，至今為BMW品牌大使，他不但了解車款習性，也多次在各項大賽中奪冠，生涯11季，屢次奪下冠軍，最近一次冠軍為2023年24小時杜拜耐力賽冠軍(現為WRT車隊），而他同時也是BMW品牌大使，參與車輛開發等相關任務。

▲Jens Klingmann受德國知名汽車潤滑油品牌ROWE MOTOR OIL邀請，即將訪台舉辦4場見面會。（ROWE MOTOR OIL提供）
▲Jens Klingmann受德國知名汽車潤滑油品牌ROWE MOTOR OIL邀請，即將訪台舉辦4場見面會。（ROWE MOTOR OIL提供）
Jens Klingmann是第一位可以在「綠色地獄」（Green Hell）紐柏林跑出8分鐘內的車手，他駕駛M6 GT3，多次創下佳績，2007 BMW 方程式 ADAC賽事他就奪冠，並在2015年ADAC GT 大師賽拿下第三名，2022年義大利GT房車賽冠軍，戰功彪炳。


對於ROWE車隊來說，「綠色地獄」（Green Hell）紐柏林就像是自家後院般的存在，不少車手都對這賽道的長度、難度感到困擾，但透過車隊不斷測試、挑戰車子性能後，ROWE也能開發出幫助引導車子性能的高效能產品。


這次邀請Jens Klingmann來台，他將從10月12日高雄林皇宮出發，13日前往台南遠東香格里拉酒店，14日馬不停蹄到台中林皇宮，15日最後一天到板橋凱撒大飯店與粉絲相見歡，歡迎車友與喜愛GT房車的專家到場支持。


關於「綠色地獄」（Green Hell）紐柏林：是一條位於德國萊茵-法爾茲邦紐堡的賽車跑道。最早修築於1920年代，該賽道圍繞著艾菲爾山區一稱為紐堡的小村與中世紀古堡而建。由於跑道長度非常長（最長距離曾長達28公里以上）、地形複雜充滿挑戰性，被認為是世界上最嚴苛、為了競賽用途而建造的賽道，也經常被用作新款的量產車種上市之前進行耐久與性能實測的常用場地。前英國F1傳奇賽車手Jackie Stewart曾因此跑道的路線嚴苛，而稱呼其為「綠色地獄」（Green Hell），並在賽車界中廣為流傳。

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