打狗祭嗨翻！票房開紅盤　五大舞台歌迷湧現

首屆「TTXC台灣文化科技大會」日前盛大開幕，音樂類核心活動之一的2023 Takao Rock打狗祭，8日活動正式開始，五座舞台共27組樂團與歌手輪番登台，吸引打狗祭歌迷相繼湧入。此外，今年打狗祭因高流場域周邊還有嬉啤派對及翡翠騎士前進大港等活動舉辦，帶動門票銷售明顯優於去年，打狗祭周邊商品像是背心、白T等，首批現貨開賣更是一小時完售。高流提醒，今（9）日最後一天還有27組國內外樂團精彩演出，歌迷朋友不要錯過。
記者陳美嘉／高雄報導
昨天打狗祭的演出下午14時準時在海風、大庫舞台開演，兩場分別由都是出身自高雄的孩子王樂團及金曲歌王Leo王演出，受到在場歌迷熱烈歡迎。海音舞台同樣由高雄代表性樂團大象體操打頭陣，眾多粉絲湧入海音館，幾乎站滿一樓搖滾區及二樓座位區。今年打狗祭還有來自日本的「神不擲骰子（神はサイコロを振らない）」及柬埔寨的VannDa演出。此外，曾獲多座金曲獎的ABAO阿爆昨首度參加打狗祭就擔綱海音館壓軸演出，她與多位原住民歌手合作，呈現部落大家一起唱歌才能呈現的音色美感。
昨晚21時開始，打狗祭特企加碼的音浪DJ秀，由知名DJ林貓王、DJ妖嬌Swallow輪番在音浪塔DJ舞台上演出，兩人各以擅長的樂風與身體擺動姿態，帶動現場觀眾跟著擺動身軀，跟著陣陣的音浪舞動，為昨晚的打狗祭創造另一個音浪塔魔幻電音的獨特氛圍。
高流表示，今年打狗祭還有今天的海風、海音、大庫、小庫及珊瑚等五座舞台、共計27組多元風格演出，其中珊瑚舞台是免費欣賞，同時高流場域也有市集美食與贊助商的相關活動，歡迎所有歌迷把握最後一天機會，來欣賞打狗祭精彩的音樂演出，現場票價為單人單日1,500元。