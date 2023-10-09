台北飯店線上旅展拚優惠！990元吃龍蝦餐　限時自助餐券買一送一

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📍eslite hotel誠品行旅
10月12日~11月12日在誠品線上提前開放線上旅展，去年深受熱烈好評的「悠遊旅誠∣饗樂套券」再次重磅開賣，限時優惠每套10張9,900元，平均每張990元，憑單張券可選擇The Chapter Café「無國界旅人套餐」，原價1,298元，等於是76折。或者選擇波士頓活龍蝦限時饗宴，原價1,639元，是打79折優惠。憑二張券可選In Between「之間套餐」(76折/價值2,607元)或館外中餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」(79折/價值2,508元)，亦可憑5、7、9張券分別兌換雅緻客房、經典客房或行政套房一晚，年度優惠最低3折起。另外也首度釋出加碼回饋，凡購買饗樂套券一套，即可以優惠價3,960元加購波士頓活龍蝦券4張(限時6折回饋)。
📍國泰飯店觀光事業
即日起至11月6日，匯集旗下全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店等，推出聯合住宿券、餐飲通用券。包含和逸/慕軒飯店連年暢銷的聯合住宿卷21折起，全台6館皆可使用；另有自助餐券，台北國泰萬怡酒店主打「MJ Kitchen全日餐廳」自助餐券，最低折扣只要66折，包含「平日自助午餐單人券899元、平日自助晚餐單人券999元、假日自助午晚餐單人券1099元」。
📍台北萬豪酒店
即日起至11月6日晚間11時59分限期開賣，集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，包含「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，1套10張，每張855元，約是平時的61折，以及全新推出的Lobby Lounge平日菲力牛排吃到飽，1套5張，每張1100元，約63折。
今年更首次販售頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki平日海陸套餐雙人券，每張5000元，相當1人只要2500元，約65折。飯店再加碼線上旅展限定Garden Kitchen自助餐券買一送一，於10月13日、10月27日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。
📍寒舍集團
台北艾麗酒店、台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店接續於即日起至11月6日推出「寒舍線上旅展」，餐券最低下殺46折。此外，10月27日至11月2日也打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與寒舍艾美1樓購買。
台北艾麗的LA FARFALLA義式餐廳推出「肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人券」1599元，約67折優惠。而餐券中最低折扣就屬「義饗陸海空雙人套餐券」的46折，原價6499元，優惠價2999元。
台北喜來登館內十二廚自助餐廳推出平假日各餐期餐券，包括線上旅展期間限定販售的雙人自助餐券1400元至3200元，優惠最低72折起，10月27日至11月2日快閃櫃與現場旅展則推出每組4張或是1張4人用餐的自助餐券2800元至6400元，65折起。
台北寒舍艾美酒店「探索廚房」線上旅展雙人自助餐券優惠價從1760元至3500元，73折起，快閃櫃與現場旅展推出的每組4張或是1張4人用餐的自助餐券從3299元至7000元，最低67折起。