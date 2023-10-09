亞運羽球／安洗瑩登頂女單第一亞運再奪金　韓媒：安洗瑩時代來臨

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被封為「天才少女」的安洗瑩，出身在運動世家，父親是拳擊選手，母親則為體操選手，便在15歲時在選拔賽以7戰全勝之姿入選國家隊，更是韓國史上首次有中學生以自主選拔，而非推薦形式成為國家隊成員。
來到2018年是安洗瑩首度出戰成年組的賽事，並在愛爾蘭公開賽中，以16歲之齡成功封后，順利拿下首個成年組女單冠軍；2019年安洗瑩實力更加堅強，先稱霸紐西蘭公開賽、加拿大公開賽、日本秋田公開賽、法國公開賽及韓國光州大師賽，其中法國公開賽為高級別的「超級750賽」，並在賽事中接連擊敗印度、日本、西班牙，最終以17歲又8個月，成為世界羽聯巡迴賽史上最年輕「超級750」女單盟主。
其中自2018年起，直到去年馬來西亞大師賽，安洗瑩才成功擊敗陳雨菲，在此前安洗瑩與陳雨菲共7次交鋒全數落敗，根據港媒「香港01」表示，「上屆東京奧運的失利，或許是安洗瑩心中的痛，『因為他為了備戰東京奧運，3年來沒休息過每天練習』。」在當時東京奧運安洗瑩以18:21、19:21不敵陳雨菲，最終止步8強。
但隨著在杭州亞運擊退陳雨菲收下羽球女單金牌，也獲得中媒的讚許，並在微博表示：「恭喜安洗瑩拿下賽季第10冠！她本季目前的表現是統治級的！比賽中我們也看到安洗瑩的控球能力有多強，她總能比別人失誤少，在她的半場幾乎沒有死角，想要輕易突破她非常難！」
此外在金牌戰更發生一段插曲，在金牌戰賽中，安洗瑩感覺膝蓋有什麼東西突然斷裂錯位，但最終選擇咬牙撐完比賽並順利奪金，賽後安洗瑩則坦言，「賽後才知道母親在看台上希望她退賽，『但我知道就算聽到了！我也不會棄權』，因為這是我的第一次也是最後一次機會，我認為不會再有這樣的時機了，所以堅持了下來，在場上是用意志力撐住的，根本不知道比賽是怎麼結束的。」
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