亞運金典時刻／圓夢！詹家姊妹等了9年的金牌　終於攜手解鎖成就

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本屆亞運「詹家姊妹」一路過關斬將挺進金牌戰，網球女雙決賽上演「台灣內戰」，對決台灣同胞好手李亞軒／梁恩碩，憑藉自己的經驗優勢，兩盤比賽都是率先取得破發優勢，最終以6：4、6：3直落二摘金，這是詹家姊妹在亞運合體的首面金牌。
姊妹倆等待這枚亞運金牌已經有9年時間，詹皓晴流下喜悅眼淚表示，「上屆亞運金牌戰失利，對我們來說是一次巨大的打擊，大家都很看好我們能摘金，但終究沒有實現，但我們沒有放棄，堅持到現在，我們終於做到了！」詹詠然也直呼，這面金牌對她們來說意義重大，「這是我們一直追求的目標，能夠實現金牌，真的感到很幸福。」
新世代好手李亞軒、梁恩碩不敵詹家姊妹收下銀牌，兩人表示詹家姊妹值得學習的對象，「她們關鍵球的處理比我們再好一點，這是我們可以向她們學習的地方，也希望下次亞運的時候，我們可以變得更強大。」
詹詠然5次參與亞運共拿下5面金牌，維持台灣亞運網球最多金后的地位，至於妹妹詹皓晴則是繼2014年仁川亞運女團金牌後，生涯亞運第2金到手。
兩人合力解所金牌成就，2026年名古屋亞運是否會再次攜手出征，詹詠然笑說：「3年後的亞運，我已經37歲了，要這樣強迫我嗎？讓我再想想。」
從921大地震東勢走出來的詹家姊妹，雖然2017年台北世大運退賽引起一些議論，但詹詠然／詹皓晴從金恩盃到杭州亞運摘金，展現出這對姊妹愈挫愈勇的毅力。
亞運網球一直是中華隊的獎牌庫之一，本屆網球代表隊也斬獲佳績，一共拿下2金、2銀、1銅，分別是女雙詹詠然／詹皓晴金牌、男雙莊吉生／許育修金牌、女雙李亞軒／梁恩碩銀牌、混雙梁恩碩／黃崇豪銀牌，以及混雙詹皓晴／許育修銅牌。
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