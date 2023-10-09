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亞運金典時刻／圓夢！詹家姊妹等了9年的金牌　終於攜手解鎖成就

▲詹詠然、詹皓晴在杭州亞運女雙金牌戰上奪金，終於完成姊妹攜手摘金的成就。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲詹詠然、詹皓晴在杭州亞運女雙金牌戰上奪金，終於完成姊妹攜手摘金的成就。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者路皓惟/綜合報導

杭州亞運網球女雙項目，在國際賽場上佳績連連的「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，等待已久的亞運金牌夢想，終於在這一刻成真，三度叩關挑戰亞運金牌如願達成，也解鎖姐妹亞運攜手奪金的特殊成就。

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回顧「詹家姊妹」亞運旅程，2014年仁川亞運詹詠然／詹皓晴首次攜手合作就奪得了銅牌，然而，在上一屆雅加達亞運金牌戰，遺憾以銀牌作收。這次是她們第三次衝擊亞運金牌，姊妹倆將近10年來的努力與堅持轉化為最耀眼的金牌。

本屆亞運「詹家姊妹」一路過關斬將挺進金牌戰，網球女雙決賽上演「台灣內戰」，對決台灣同胞好手李亞軒／梁恩碩，憑藉自己的經驗優勢，兩盤比賽都是率先取得破發優勢，最終以6：4、6：3直落二摘金，這是詹家姊妹在亞運合體的首面金牌。

姊妹倆等待這枚亞運金牌已經有9年時間，詹皓晴流下喜悅眼淚表示，「上屆亞運金牌戰失利，對我們來說是一次巨大的打擊，大家都很看好我們能摘金，但終究沒有實現，但我們沒有放棄，堅持到現在，我們終於做到了！」詹詠然也直呼，這面金牌對她們來說意義重大，「這是我們一直追求的目標，能夠實現金牌，真的感到很幸福。」

▲杭州亞運網球女子雙打決賽上演「中華內戰」，由梁恩碩/李亞軒對決「詹家姊妹」詹詠然/詹皓晴，確定金包銀。（圖/中華奧會提供）
▲杭州亞運網球女子雙打決賽上演「中華內戰」，由梁恩碩/李亞軒對決「詹家姊妹」詹詠然/詹皓晴，確定金包銀。（圖/中華奧會提供）
新世代好手李亞軒、梁恩碩不敵詹家姊妹收下銀牌，兩人表示詹家姊妹值得學習的對象，「她們關鍵球的處理比我們再好一點，這是我們可以向她們學習的地方，也希望下次亞運的時候，我們可以變得更強大。」

詹詠然5次參與亞運共拿下5面金牌，維持台灣亞運網球最多金后的地位，至於妹妹詹皓晴則是繼2014年仁川亞運女團金牌後，生涯亞運第2金到手。

兩人合力解所金牌成就，2026年名古屋亞運是否會再次攜手出征，詹詠然笑說：「3年後的亞運，我已經37歲了，要這樣強迫我嗎？讓我再想想。」

從921大地震東勢走出來的詹家姊妹，雖然2017年台北世大運退賽引起一些議論，但詹詠然／詹皓晴從金恩盃到杭州亞運摘金，展現出這對姊妹愈挫愈勇的毅力。

亞運網球一直是中華隊的獎牌庫之一，本屆網球代表隊也斬獲佳績，一共拿下2金、2銀、1銅，分別是女雙詹詠然／詹皓晴金牌、男雙莊吉生／許育修金牌、女雙李亞軒／梁恩碩銀牌、混雙梁恩碩／黃崇豪銀牌，以及混雙詹皓晴／許育修銅牌。

▲杭州亞運網球項目，莊吉生(左)與許育修(右)搭檔出戰男雙，為台灣拿下網球項目首金。(圖/特派記者葉政勳攝)
▲杭州亞運網球項目，莊吉生(左)與許育修(右)搭檔出戰男雙，為台灣拿下網球項目首金。(圖/特派記者葉政勳攝)

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