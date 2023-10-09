跨海談地方選戰　李柏毅：衝刺到最後一刻！

高雄第三選區立委參選人議員李柏毅與第六選區立委趙天麟今（9）日，受邀參加洛杉磯信賴之友會的線上座談會，二位候選人一起討論選情，將第一線狀況報告給海外的支持者們。李柏毅表示，今年總統大選目前雖然民調領先，但地方變數仍非常多，自己不敢有任何一絲懈怠，必須戰戰兢兢打選戰，衝刺到最後一刻！
記者郭凱杰／高雄報導
有觀眾提到國民黨主打「換人做看看」的口號，李柏毅坦承這的確吸引不少人，尤其是年輕選票，但他還是提醒大家，網路上資訊戰盛行、真偽難辨，必須注意消息來源、謹慎審核。政府該做的事情是宣傳真實訊息，縱使不容易但還是要做，這才是正確態度，團隊也會加強空戰與陸戰，傾聽民意、腳踏實地的做好每一件事。
對於現今台灣國防問題，李柏毅表示，他與賴副總統都堅持與支持國防自主和潛艦國造，左營也需要這部分的關注。以左營軍港建設來說，在馬英九八年任內停滯許久，為了因應新一代兵力陸續成軍，現在正在進行左營第二港口擴建工程，提供更多軍艦與潛艦停靠。若未來有機會進軍國會，自己將針對國防領域持續努力。
針對近期被恐嚇的事件，李柏毅認為，在議會質疑Lin bay好油和高閔琳局長恐嚇事件有關後，威脅信件赫然冒出，他強調自己不會屈服於暴力，繼續來守護台灣的民主社會。
李柏毅感謝海外鄉親對台灣選情的關心，收到各方的祝福與支持定會再接再厲，為台灣再戰下一城，最後也拜託所有海外的朋友們明年1/13總統支持賴清德，並祝福趙天麟委員高票當選。